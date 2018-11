SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota stampa del consigliere comunale di San Benedetto Pasqualino Marzonetti.

La situazione politica a San Benedetto del Tronto è gravissima.

I motivi sono tutti riconducibili all’assenza di confronto e partecipazione politica. Ad oggi ,non esiste un progetto politico di centro destra per San Benedetto né tantomeno un progetto politico alternativo del centro sinistra sambenedettese.

Mi confronterò non solo con leader di partito, ma con i loro progetti politici finalizzati al bene della mia città.

Un consiglio non richiesto per entrambi i poli: a Piunti auguro la reggenza della segreteria provinciale di Forza Italia per tornare a fare politica in maniera diretta. Al Pd, consiglio vivamente di ripartire da una leadership forte e giovane come quella di Fabio Urbinati.

Nei prossimi giorni auspico una rimodulazione di deleghe nell’esecutivo e un ricompattamento politico generale per il bene della nostra città, la quale non merita un commissariamento.

Comunque, ad oggi, rimango fermamente convinto di continuare a svolgere il mandato di consigliere comunale all’interno del gruppo misto.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 127 volte, 127 oggi)