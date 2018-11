SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 10 novembre, presso la rinnovata Biblioteca del Liceo Classico G. Leopardi di San Benedetto del Tronto, si è tenuta una piccola cerimonia durante la quale il Preside Maurilio Piergallini, alla presenza di genitori e studenti, ha premiato gli allievi che nell’a.s.2017/2018 hanno dato lustro al Liceo, distinguendosi in concorsi e competizioni culturali e sportive di alto valore formativo. Gli alunni coinvolti hanno ricevuto un Attestato di merito e un libro offerto dalla Libreria La Bibliofila di San Benedetto del Tronto.

Premiato, tra gli altri, Giorgio Sciamanna che ha partecipato alla VIII edizione delle Olimpiadi di Italiano classificandosi terzo alla finale nazionale di Firenze dopo una selezione che ha visto impegnate 1162 scuole e più di 60 mila studenti.

Menzione di merito anche per Giorgi Rosenov Iotzov e Emanuele Colonnella che, nell’ambito della selezione regionale della XXVI edizione delle Olimpiadi della Filosofia, si sonoclassificati rispettivamente al quinto ed all’ottavo posto della graduatoria regionale, mentre per il canale B internazionale, in lingua straniera,Silvia Valeri e Sara Ignazi si sono collocate al 3° e al 4° posto.

Un plauso è andato a ben undici studenti che hanno sostenuto l’esame finale delle Olimpiadi dell’inglese 2018organizzate dal Bim Tronto econseguito la Certificazione FCE – First Certificate (B2), facendo sì che il Liceo Classico Leopardi fosse premiato per aver fatto registrare il più alto numero di certificazioni.

Un riconoscimento è andato anche ai componenti della squadra di scacchi che ha partecipato a maggio alla Fase finale di Pescara, piazzandosi decima nella categoria juniores e seconda tra i Licei Classici d’Italia.

Premiata anche Ilaria Montenovo che si è classificata terza (sezione poesia) al Premio Nazionale di Poesia e Fotografia “Alfonso Sgattoni”, promosso dalla Lega Navale Italiana – Sezione di San Benedetto del Tronto.

I presenti alla cerimonia si sono dati appuntamento al prossimo anno per premiare l’impegno e il talento di quei ragazzi e ragazze che, senza trascurare lo studio, sapranno distinguersi nelle tante iniziative proposte dalla Scuola.

