PORTO SAN GIORGIO – Non basta alla De Mitri Volley Angels una prova coraggiosa per avere la meglio della Corplast Corridonia nella partita valevole per il campionato di Serie B2 di pallavolo femminile.

Alla Palestra Nardi termina 3-1 per le ospiti (25-18; 25-20; 17-25; 25-22), che diventano così la seconda forza del campionato, ma il risultato è sicuramente condizionato dall’infortunio che dopo appena pochi scambi di gioco ha privato la formazione di casa dell’alzatrice titolare Gaia Gulino.

Al posto della giovanissima (classe 2002) palleggiatrice siciliana è entrata Alessia Piersimoni, il capitano delle rossoblù, che si è presa sulle spalle la squadra e ha cercato di opporre alle quotate avversarie una resistenza coriacea e tenace.

Persi i primi due set, la De Mitri ha iniziato il terzo parziale con una veemenza e una costanza tale da fare innervosire le avversarie che venivano sanzionate con un cartellino giallo prima e con un rosso poi. Le padrone di casa hanno chiuso a 17 il set e anche nel gioco successivo sono partite forte, tanto da prendere un ampio vantaggio, ma, giunte nella parte conclusiva del parziale, una serie di errori hanno dato alla squadra di Corridonia la vittoria.

Un’occasione perduta per guadagnare punti, ma a Pierantoni e compagne non va rimproverato nulla, anzi vanno lodate per come hanno saputo contrastare la sfortuna e fornire una prestazione meritevole di un risultato migliore.

La De Mitri ha schierato: Gulino, Stecconi, Pepa, De Toma, Pierantoni, Tiberi, Conforti (L1), Quaglietti (L2), Baldassarri, Piersimoni (K), Salvucci, Macchini. All.: Napoletano-Ciotola.

La Corplast Corridonia di contro schierava: Gemma, Francescon, Micheletto,Fedeli, Bianchella (K),Pettinari, Mercanti (L1), Freddo (L2), Compagnucci, Ventrone, Pagano, Riganelli, Serafini. All.: Marega-Ciampechini.

Arbitri: Fucina e Arcangeli Carosi di Terni.

Si può comunque affermare che il campionato della De Mitri inizi ora, visto che nelle cinque partite disputate fino a questo momento, le ragazze d Napoletano hanno già affrontato le prime quattro del girone. Nel prossimo turno la De Mitri sarà impegnata sabato pomeriggio sul campo del Giulianova.

