ACQUAVIVA PICENA – Altro decesso sul territorio di un anziano nella giornata del 12 novembre poco prima delle 18.20.

Ad Acquaviva Picena un 91enne è stato colto da malore in casa. Sul luogo è giunto il personale sanitario della Croce Verde di San Benedetto ma per R.M., molto conosciuto ad Acquaviva, non c’era più nulla da fare.

Sul luogo, per gli accertamenti di rito, anche le Forze dell’Ordine.

