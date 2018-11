SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Meditazione in libreria insieme a Maria Luisa Prisciano esperta in meditazione, massaggiatrice e Spa Manager presso l’hotel Smeraldo, Marina Mariniello Counselor professionista, orientatore e formatore accreditato, consulente in floriterapia ed Emidio Mandozzi docente della scuola media superiore di Ascoli Piceno.

Appuntamento alla Mondadori di San Benedetto il 16 novembre alle 18.

Un viaggio attraverso le vie della meditazione nella vita quotidiana, nelle scuole e nella disabilità. Vari ambiti a confronto un unico obiettivo, l’ integrità. Ingresso libero.

