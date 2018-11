SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento sociale.

Il 15 novembre, alle 18.15 alla Libreria Mondadori di San Benedetto, incontro con Francesca Santarelli (life coach e trainer) per “Giusto peso per sempre”.

L’ospite afferma: “Immagina per un momento di essere nel pieno controllo del tuo corpo , di poter scegliere liberamente cosa mangiare al ristorante, di poter indossare finalmente quel vestito o quella magliettina stretta, di aver finalmente raggiunto il giusto equilibrio e atteggiamento mentale, di esserti liberato dai sensi di colpa e di essere arrivato efficacemente al tuo obiettivo con successo. Lo scopo di questo metodo è quello di farti ottenere tutto questo con delle tecniche pratiche che imparerai e sperimenterai al corso di Giusto Peso Per Sempre o alle sedute di coaching individuale – prosegue – Inizieremo con il parlare di ciò che è successo finora per capire insieme cos’è che non ha funzionato. Parleremo poi delle persone magre naturalmente e di cosa fanno, pensano e credono. E capiremo insieme come modellarle con degli esercizi di PNL. Parleremo della fame vera e degli altri tipi di fame e di come riconoscerle entrambe”.

Santarelli dichiara: “Vedremo insieme le 7 mosse per capire come quotidianamente possono venirci in aiuto per il raggiungimento del nostro obiettivo di GPXS. Parleremo del Dialogo Interno e faremo degli esercizi che ci aiuteranno a correggerlo in positivo per noi. Faremo insieme l’esercizio per cambiare abitudini non utili e per introdurre delle abitudini utili. E altre cose in base a ciò che emergerà dal gruppo di lavoro perché è importante la flessibilità.

Ora, come faremo a fare tutto? Grazie a me che ti guiderò negli esercizi e grazie alla tua volontà e voglia di fare sarà possibile mettere in pratica tutto – afferma – Come mantenerlo poi? Con la ripetizione che sarà una conseguenza dell’aver puntato sui vantaggi immediati che otterrai. Ora mentre sei davanti a questo schermo che stai leggendo i contenuti di questo corso e ti stai forse chiedendo se con “Giusto Peso Per Sempre” puoi trovare cose interessanti per migliorare la tua vita, potresti cominciare a pensare che questo sia il corso adatto a te”.

L’ospite conclude: “Ti aspetto alla prima lezione. È gratuita e aperta a tutti su iscrizione. Chiamaci o inviaci un sms o whatsapp al 347.85 88 508 (Francesca)”.

