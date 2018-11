RIPATRANSONE – Ripatransone celebra la Giornata Mondiale del Diabete con un ricco programma di iniziative, nell’ottica di sensibilizzare la cittadinanza su una tematica dal valore sociale sempre più rilevante. Sarà il connubio tra sport e scienza a delineare il fine-settimana di eventi promossi da Carlo Balduzzi, ripano nonché membro del Co.M.P.A. (Comitato Marche Pro ANIAD), sotto il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Ripatransone, dell’ANIAD (Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici) e dell’Area Vasta 5.

Sabato 17 novembre a partire dalle ore 17.45 presso la Sala Consiliare del Municipio di Ripatransone si terrà l’incontro dal titolo “Il Diabete: ma è proprio un affare di famiglia?”; il convegno sarà aperto da Carlo Balduzzi, promotore dell’evento, dal Sindaco di Ripatransone Alessandro Lucciarini De Vincenzi e da Marco Calvaresi, Presidente dell’ATD di San Benedetto del Tronto (Associazione Tutela dei Diabetici). All’appuntamento interverranno la Dottoressa Rosa Anna Rabini, Direttore UOC Diabetologia dell’Area Vasta n.5, Alessia Bertolazzi, Ricercatrice presso Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali dell’Università di Macerata, Ambra Iezzi, Coordinatrice Infermieristica Diabetologia AVS e Sara Calgaro di Progetto Serena ONLUS.

Domenica 18 novembre prenderà vita il grande appuntamento sportivo dell’autunno piceno, “La Ripanina”, evento podistico competitivo (10 km) e non competitivo (6,6 km) che si svilupperà su un percorso a circuito inserito all’interno dell’affascinante scenario del Borgo di Ripatransone, di recente incluso nella lista dei 20 Paesi più Belli d’Italia dal Blog Skyscanner.

La gara, organizzata sotto l’egida del Comune di Ripatransone, con il supporto della Polisportiva Porto ’85, lega UISP, ANIAD e con la collaborazione di We Love Insulina e In giro col Diabete, porterà il Centro Storico del Belvedere del Piceno ad essere invaso dal colore e dall’energia dei numerosi runners iscritti con l’obiettivo non solo di praticare la corsa all’interno di uno scenario ambientale unico ma anche di promuovere la pratica dello sport quale strumento fondamentale per la convivenza con la patologia del diabete in quanto funzionale alla regolazione dei valori della glicemia e del compenso metabolico.

L’Assessore allo Sport Sandro Cardarelli esprime la sua soddisfazione circa l’iniziativa: “L’Amministrazione Comunale di Ripatransone è orgogliosa di patrocinare gli eventi dedicati alla Celebrazione della Giornata Mondiale del Diabete, circostanza ideale per l’incentivazione della diffusione della cultura sul tema del Diabete ma anche della pratica sportiva, antidoto imprescindibile per la prevenzione dalle patologie cardiovascolari e per il perseguimento del benessere psico-fisico, soprattutto per gli affetti dalla malattia del Diabete”.

Il Sindaco di Ripatransone, Alessandro Lucciarini De Vincenzi, ringrazia tutti i volontari che stanno supportando l’organizzazione dei vari appuntamenti: “Siamo grati a Carlo Balduzzi ed ai suoi collaboratori per lo straordinario impegno messo a disposizione nell’ideazione dell’iniziativa, occasione di straordinaria rilevanza per la vivacizzazione culturale, sociale e sportiva del nostro territorio di cui la Città di Ripatransone sarà principale protagonista.”.

