Per guida in stato di ebbrezza. Sul posto sono giunti i carabinieri, dopo un sinistro, e i controlli effettuati in ospedale hanno portato alle sanzioni

GROTTAMMARE – “Galeotto” un incidente nel fine settimana da poco passato per un italiano di 49 anni.

Sulla Valtesino a Grottammare, con la propria auto, era rimasto coinvolto in un sinistro che per fortuna non aveva provocato gravi conseguenze. Sul luogo sono giunti i carabinieri per i rilievi.

Dai controlli successivi, effettuati in ospedale, il 49enne è risultato positivo all’etilometro: era alla guida della sua Fiat Scudo in stato di ebbrezza.

Inevitabilmente la patente è stata ritirata e il veicolo sequestrato.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 286 volte, 286 oggi)