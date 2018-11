SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Interventi alle prime ore del 12 novembre legati alla viabilità sul nostro territorio.

Due auto si sono ribaltate nella notte. A Grottammare, in zona Bore Tesino e a San Benedetto in via Roma: qui il veicolo ha impattato contro alcuni mezzi in sosta. In entrambi i casi intervento dei Vigili del Fuoco e 118 per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte. Forze dell’Ordine sul luogo per i rilievi e chiarire le dinamiche dei sinistri.

A San Benedetto, sul lungomare, un’auto ha impattato contro alcuni veicoli in sosta. Non risultano conseguenze a persone ma solo danni.

