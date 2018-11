Per cavalleria cominciamo dalla Happy Car di Ciabattoni, che ha fatto suo sabato sera il derby tutto sambenedettese con l’Athena volley. Un 3-0 frutto dei seguenti parziali: 25-9, 25 e 25-18

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una settimana perfetta per le squadre Happy Car di Serie D, entrambe vincenti per 3-0. Per cavalleria cominciamo dalla Happy Car di Ciabattoni, che ha fatto suo sabato sera, 10 novembre, il derby tutto sambenedettese con l’Athena volley. Un 3-0 frutto dei seguenti parziali: 25-9, 25 e 25-18.

Per le rossoblu è terza posizione, subito dietro Grottammare e Monte Urano e martedì, 13 novembre, affronterà in trasferta il fanalino di coda Pagliare. 25-19, 25-21, 25-17 sono i parziali con cui i ragazzi di Netti giovedì sera, 8 novembre, hanno espugnato Ascoli, portandosi a quota 7 in classifica dopo quattro giornate.

Un momento positivo per la Happy Car che può proseguire sabato, 17 novembre, nella gara contro Loreto. Un fine settimana positivo, carburante di grinta e speranza per le giornate a venire.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)