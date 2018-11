Decide una bella rete (sombrero e bel tiro a trafiggere Pegorin) del fantasista umbro. I rossoblu si svegliano e iniziano a provarci sul serio solo per una decina di minuti alla fine andando vicini al pari ma non basta

VICENZA – Tutto pronto per Vicenza-Samb, 11^ giornata del girone B di Serie C. I rossoblu cercano punti in trasferta dopo la beffa dell’ultima in casa, quando si sono fatti rimontare 2 gol dal Pordenone. Al Romeo Menti la Samb non ha mai vinto nella sua storia, fatta di 7 precedenti: 5 in B e 2 in terza serie con 4 sconfitte e 3 pareggi.

Roselli si affida praticamente alla stessa formazione di domenica. Pegorin l’unico cambio, davanti a lui Biondi, Zaffagnini e Di Pasquale. Rapisarda e Cecchini gli esterni mentre il terzetto di centrocampo è formato da Gelonese, Rocchi e Signori. Davanti Calderini e Stanco. Nessun tifoso rossoblu al seguito da San Benedetto, la trasferta è infatti stata vietata ai residenti nelle Marche dalle autorità. Nel settore ospiti sono circa in 20 a tifare per la Samb.

Le Formazioni:

Vicenza (4-3-1-2) All.: Giovanni Colella. Grandi, Andreoni, Pasini, Bizzotto, Solerio(26′ st Bonetto), Bianchi, De Falco(23′ st Laurenti), Salvi(35′ st Gashi), Curcio(35′ st Zonta), Arma, Giacomelli. A disp.: Albertazzi, Zonta, Laurenti, Razzitti, Tronco, Zarpelloni, Rover, Bonetto, Maistrello, Gashi, Mantovani, Rossi.

Samb (3-5-2) All.: Giorgio Roselli. Pegorin, Biondi, Zaffagnini, Di Pasquale, Rapisarda(35′ st Di Massimo), Signori, Gelonese, Rocchi(6′ st Ilari), Cecchini, Calderini, Stanco. A disp.: Rinaldi, Miceli, Di Massimo, Kernezo, Demofonti, Ilari, Islamaj, De Paoli, Minnozzi, Panaioli, Gemignani.

Arbitro: Vigile di Cosenza coadiuvato dagli assistenti Trincheri e Pacifico.

Note: 8686 spettatori in un pomeriggio nuvoloso ma non particolarmente freddo

Marcatori:

Ammoniti: 34′ pt Rapisarda (S), 24′ st Pasini (V)

Espulsi:

Angoli: 6-4

DIRETTA

Primo tempo

1′ Pronti e via Calderini viene imbeccato sulla sinistra e sfugge alla marcatura, si alza la bandierina però.

3′ Il Vicenza inizia a portare pressione e prova a entrare in area, buona la copertura di Gelonese che guadagna rimessa dal fondo.

6′ Primo angolo per i rossoblu, battuto corto e l’azione si perde.

7′ Vicenza che parte in contropiede, palla tesa messa in mezzo da Andreoni, non aggancia nessuno in area.

11′ Cecchini prova la percussione centrale facendo fuori tre uomini, arrivato al limite è fermato da Pasini.

18′ Calderini sgroppa sulla destra per poi venire chiuso al momento del cross. RImessa dla fondo ma il numero 10 si lamenta col guardalinee, forse per una spinta.

23′ Sponda di Arma a cercare l’inserimento da dietro di Bianchi, bravissimo a chiudere in scivolata Di Pasquale.

24′ Rocchi duro su Giacomelli. Punizione dai 25 metri per il Vicenza. Curcio e lo stesso Giacomelli sul pallone.

25′ Parte Giacomelli e la sua parabola dà l’illusione del gol ai tifosi vicentini, palla fuori di pochissimo. OCCASIONE VICENZA.

29′ Il Vicenza sviluppa gioco sulla sinistra, il pallone arriva a Bianchi che prova la stoccata potente da fuori area pallone provvidenzialmente deviato che si spegne fra le braccia di Pegorin.

34′ Giallo a Rapisarda che abbatte Solerio che gli era scappato sulla sinistra.

35′ Giacomelli sguscia dentro l’area provando il cross in mezzo per Arma: pallone calibrato male che va a finire sul fondo. In contropiede poi la Samb spreca una possibile azione vantaggiosa erano in 5 contro 4.

39′ GOL DEL VICENZA Batti e ribatti al limite dell’area, poi Giacomelli riesce a portarsi avanti il pallone con una sorta di sombrero su Calderini quindi infilandosi fra Biondi e Zaffagnini e trafiggendo Pegorin col sinistro. Bel gol di Giacomelli, Vicenza avanti al 39′.

45′ Finisce senza recupero il primo tempo. Samb sotto 1-0.

Secondo tempo

1′ Nessun cambio in avvio ripresa.

6′ Punizione dalla sinistra per Signori, pallone che si spegne fra le braccia di Grandi. Intanto entra Ilari per Rocchi.

15′ Bel pallone in mezzo di Andreoni dalla destra con Curcio che prova a coordinarsi al volo: respinge la difesa rossoblu.

21′ Stanco scatta sul filo del fuorigioco e si appoggia dietro per Signori, palla in mezzo per il colpo di testa di Calderini con Grandi che si salva con un miracolo. Poi Ilari la rimette in mezzo dal fondo ma a quel punto si alza la bandierina. CHE OCCASIONE SAMB!

23′ Intanto entra Laurenti per De Falco nel Vicenza.

32′ Sventagliata improvvisa di Calderini dalla sinistra a cercare l’inserimento dalla parte opposta di Rapisarda: pallone troppo su Grandi che afferra la sfera.

33′ Tripla occasione Samb: pallone in mezzo di Rapisarda per Signori che prova la girata: murato, poi un altro tentativo di Ilari con Grandi che respinge. Palla poi per Calderini che si appoggia all’indietro per Stanco che ha tempo per mirare ma mette alto! SAMB VICINA AL PARI!

35′ Entra Di Massimo, gli fa posto Rapisarda che, dopo una partita opaca, negli ultimi minuti si era svegliato. Anche il Vicenza cambia: dentro Zonta per Curcio e Gashi per Salvi.

45′ Saranno tre i minuti di recupero.

45′ + 3 Finisce la gara, la Samb si è svegliata negli ultimi 10′ ma non è bastato.

