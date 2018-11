Sul luogo il 118 per le cure mediche e il possibile trasporto in ospedale. Forze dell’Ordine per i rilievi, rallentamenti alla circolazione

GROTTAMMARE – Scontro sulla costa il 10 novembre.

A Grottammare, sulla Statale 16, all’altezza del Globo, incidente stradale fra auto e scooter per cause in fase di accertamento. Soccorso scooterista.

Sul luogo il 118 per le cure mediche e il probabile trasporto in ospedale anche se secondo le prime indiscrezioni non ci sarebbero, per fortuna, conseguenze gravi. Forze dell’Ordine per i rilievi, rallentamenti alla circolazione

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 108 volte, 110 oggi)