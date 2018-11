“Gravissima carenza di organico per la mancanza di turn over, il recente trasferimento di personale ad Ascoli e per la Questura di Fermo” si legge nella nota del sindacato

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alcuni giorni fa, il segretario provinciale del SIULP Massimo Mellozzi ha incontrato presso gli uffici della Prefettura di Ascoli Piceno il Prefetto Anna Rita Stentella.

Il cordiale incontro protrattosi per circa un’ora e mezza ha consentito di poter trattare tutta una serie di problematiche riguardante in primis la preoccupazione per un crescente sentore di insicurezza percepita dai cittadini e da alcuni imprenditori sulla riviera picena che è stato difatti stigmatizzato recentemente in un comunicato stampa del SIULP e della CISL, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca come l’accoltellamento nei pressi del pontino lungo tra extracomunitari e gli atti di vandalismo in città registrati nella notte di Hallowen.

Si è quindi passati ad analizzare le problematiche che affliggono il Commissariato di Polizia di San Benedetto del Tronto, peraltro più volte segnalato al Questore Luigi De Angelis e recentemente riportate dagli organi di stampa, tra cui la “gravissima carenza di organico per la mancanza di turn over, il recente trasferimento di personale ad Ascoli e per la Questura di Fermo, il pensionamento di qualche unità operativa e l’elevata età media del personale operante che supera i 50 anni”, quindi la necessità di integrare il personale che effettua il servizio pattuglia di Volante in particolare per la sera e la notte, evidenziando che per gli incidenti stradali in ambito urbano deve essere maggiormente coinvolta la Polizia Locale e non l’unica pattuglia di Volante sul territorio che deve effettuare invece interventi per chiamate al 113 dei cittadini.

Al termine del proficuo incontro il Prefetto ha assicurato di aver recepito perfettamente quanto segnalato dal SIULP, significando che è interesse comune di tutte le parti in causa, dalle Autorità, alle categorie commerciali, ai cittadini ed a tutte le Istituzioni, agire in maniera sinergica in modo tale da consentire di dare risposte alle richieste di sicurezza dei cittadini ed agli imprenditori, in una provincia già peraltro duramente provata dal sisma di due anni fa.

