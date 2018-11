SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Terremoto politico per la maggioranza Piunti. In corso in questo momento una conferenza stampa dove sono presenti Marco Curzi, eletto nella civica in appoggio a Paolo Perazzoli, Rosaria Falco, eletta nella civica “Siamo San Benedetto” in appoggio al sindaco Pasqualino Piunti e Bruno Gabrielli, eletto con Forza Italia di cui è stato sempre rappresentante (assessore al Turismo fra il 2001 e il 2005, candidato sindaco nel 2011, assessore provinciale con Celani presidente e Piunti vicepresidente, presidente del Consiglio Comunale nel primo anno e mezzo di mandato Piunti) hanno deciso di approdare tutti insieme nel Gruppo Misto.

“Non ci riconosciamo più nei partiti. Faremo opposizione netta” hanno dichiarato. “Forza Italia da tempo non è più un partito” afferma Bruno Gabrielli.

Nel gruppo misto sono confluiti anche Emidio Del Zompo, approdato alla Lega ufficialmente ieri (eletto e rimasto in maggioranza per Piunti) e Pasqualino Marzonetti (eletto con Perazzoli e poi passato all’appoggio di Piunti). Capogruppo per i primi sei mesi sarà Rossella Falco e poi a rotazione sarà sostituita da Del Zompo e Marzonetti.

