Si è verificato nella serata dell’8 novembre in direzione nord, verso Ancona. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Polizia Autostradale

GROTTAMMARE – Ancora uno scontro sulle strade del territorio, stavolta in autostrada dove nella serata dell’8 novembre si è verificato un sinistro fra tre mezzi.

E’ successo a Grottammare, in direzione nord verso Ancona sull’A14: coinvolte due auto e un tir, accertamenti in corso da parte della Polizia Autostradale di Porto San Giorgio. Sono segnalati tre feriti, coscienti.

Sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 giunto con ambulanze sul posto e portati in ospedali per le cure mediche. Sul luogo, in ausilio, anche i Vigili del Fuoco.

Qualche disagio alla circolazione per gli interventi. Viabilità quasi tornata alla normalità, i mezzi incidentati sono stati rimossi.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 247 volte, 247 oggi)