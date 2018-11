FERMO – Nelle ultime settimane la Polizia Stradale di Fermo ha intensificato i controlli sul territorio per prevenire irregolarità inerenti alla circolazione ed effettuato ispezioni a veicoli e guidatori.

Tutto ciò ha portato al sequestro di cinque auto per infrazioni di natura amministrativa.

Inoltre sono stati individuati e rintracciati sette conducenti, responsabili di incidenti: non si erano fermati dopo il sinistro, dandosi a una fuga veloce. Ora arriverà per loro la sanzione prevista in questi casi dal Codice della Strada.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 82 volte, 82 oggi)