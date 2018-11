Il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle sull’emendamento Colletti che ha posto una deroga al decreto Balduzzi: per tre anni gli ospedali entro 30 km dai crateri sismici non si toccano

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A margine di una conferenza stampa del Movimento Cinque Stelle di Monteprandone (clicca qui) abbiamo ascoltato il consigliere regionale dei Cinque Stelle Peppe Giorgini in merito all’emendamento Colletti. Ascolta il video. Di seguito l’articolo in cui si è spiegato in cosa consiste l’emendamento Colletti e gli effetti che avrà sulla Sanità marchigiana e picena.

