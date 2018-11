“Psiche in Comune”, ciclo di incontri avviato nell’inizio del 2017 dall’assessorato alle pari opportunità per offrire alla cittadinanza occasioni di conoscenza

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si terrà lunedì 12 novembre, con inizio alle 17.15 nella sala consiliare del comune di San Benedetto del Tronto, un nuovo appuntamento di “Psiche in Comune”, ciclo di incontri avviato nell’inizio del 2017 dall’assessorato alle pari opportunità per offrire alla cittadinanza occasioni gratuite per entrare a conoscenza con il mondo interiore e relazionale.

Moderato dal consigliere comunale Gianni Balloni, il convegno avrà per tema “Oltre i conflitti di coppia: per sempre bi – genitori” e tratterà dunque importanti argomenti per la tutela dei minori.

All’introduzione dell’assessore Antonella Baiocchi, incentrata sui motivi per cui i genitori a volte perdono di vista il bene dei figli, seguirà la relazione di Marco Di Marco, segretario nazionale CISM (Coordinamento Internazionale Sottrazione dei Minori) e delegato per San Benedetto di ADIANTUM (AssociazioneAaderenti Nazionali di Tutela Minori).

L’iniziativa vede la collaborazione della Commissione pari opportunità, della Consigliera di parità, del Lions Club Urbs Turrita di Ascoli Piceno, del Lions club Truentum di San Benedetto del Tronto, delle associazioni A.PRO.S.I.R., I luoghi della scrittura, ANLA, Omnibus Omnes, Alchimie d’arte, Antropos.

