SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al via la stagione teatrale 2018/2019 del cineteatro “San Filippo Neri”.

A promuovere la rassegna presso il comune di San Benedetto, in occasione della conferenza stampa del 7 novembre, l’associazione “Caleidoscopio”, illustrata dal Presidente Luciana Pulcini: “Costituita nel 2009, la nostra associazione è formata per lo più da giovani under 35. Da sempre, ideiamo e proponiamo spettacoli per ragazzi, proprio per cercare di avvicinare i giovani alla meravigliosa forma d’arte che è il teatro”.

L’associazione, che organizza corsi di teatro per adolescenti e bambini, è al suo quarto anno di gestione della stagione teatrale del “San Filippo Neri”.

Il titolo di questa stagione è “Animali Sociali” perché, spiega l’addetta alle pubbliche relazioni, Irene Procacci: “L’uomo, come diceva Aristotele, è un animale sociale che tende a costituirsi in società e il teatro è senz’altro una forma di aggregazione sociale”.

L’assessore alla cultura Annalisa Ruggieri interviene: “E’ un piacere dare voce a chi si impegna affinché i momenti di cultura e di aggregazione siano sempre più variegati”.

Il primo appuntamento della stagione è previsto per sabato 17 novembre alle ore 21.15. Si tratta di uno spettacolo di teatro-danza della compagnia catanese “Divina”, vincitrice della vetrina di arte contemporanea “Vuoti d’aria”.

La direttrice artistica di Caleidoscopio, Chiara Santarelli, spiega: “nel corso della stagione teatrale, si alterneranno spettacoli prosa e spettacoli per ragazzi. Lo scopo, comunque, è quello di offrire un’ampia varietà per un ampio pubblico, mantenendo sempre una qualità elevata”.

Tutti gli spettacoli avranno luogo il sabato sera alle 21.15 e, per quanto riguarda i prezzi dei biglietti, l’intero per ragazzi ha un costo di 7 euro, mentre per la prosa l’intero prevede un costo di 10 euro e il ridotto, per i minori di 12 anni, di 7 euro.

È possibile effettuare anche un abbonamento, dal costo di 24 euro per i quattro spettacoli per ragazzi, 48 euro per i sei spettacoli prosa e 65 euro per la stagione completa di 10 spettacoli.

I biglietti sono acquistabili direttamente al botteghino, aperto ogni mercoledì dalle 18 alle 19.30, oppure chiamando i numeri 338-3894018 o 3891463537.

