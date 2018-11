Il servizio di vigilanza è stato confermato per garantire maggiore sicurezza fino a tarda serata. E’ gestito dal Corpo della Polizia Municipale e dalle Forze dell’Ordine in collaborazione con un’agenzia di vigilanza privata

GROTTAMMARE – Tutto quello che c’è da sapere sull’edizione 2018 della Fiera di San Martino, in programma a Grottammare il 10 e 11 novembre. Oggi, 7 novembre, è avvenuta la presentazione in Comune,

In una superficie espositiva di circa 9150 mq ca, ci saranno 402 spazi:

234 merci varie;

28 prodotti casalinghi;

20 casalinghi e ferramenta;

38 somministrazione alimenti e bevande;

7 animali e fiori;

27 produttori diretti;

48 espositori e promotori;

12 associazioni No Profit in piazza San Pio V;

EVENTI

Annuncio del Capitano del Popolo: sabato 10 novembre, ore 16 da piazza San Pio V. Annuncerà l’apertura della Fiera in Piazza San Pio V. Seguiranno spettacoli ed esibizioni in abiti del XV secolo. Il Capitano del Popolo è una figura storicamente legata sia alla Fiera sia alla Sacra. Eletto dal consiglio cittadino in occasione della ricorrenza della Sacra, comandava le milizie urbane e presiedeva annualmente la Fiera fino alla Sacra successiva.

Il Chiosco della Pace, domenica 11 novembre, in piazza Fazzini. Promozione della pace e dei diritti umani con intrattenimento per bambini in collaborazione con gli istituti scolastici cittadini e il Comitato Genitori Ic Leopardi presso il chiosco della Consulta per la fratellanza tra i popoli di Grottammare. Dalle 10 alle 17.

Fattoria Didattica, 10 e 11 novembre, al giardino Comunale. A cura dell’associazione Presepe Vivente, anche quest’anno esposizione e rassegna di specie animali tipiche delle fattorie marchigiane: vitelli, asini, cavalli, pony, capre, pecore, maiali, conigli, galline, tacchini e papere. In questo modo la Fiera reinterpreta le proprie origini di mercato boario. Su iniziativa dell’associazione Vivaisti Grottammare verrà presentato il percorso di crescita, dal seme alla pianta intera, dell’Alloro di Grottammare. Sempre nel giardino Comunale, l’associazione La Mel’Arancia esporrà i primi innesti di Arancio biondo del Piceno.

Mercato della Terra di Comunanza, 10 e 11 novembre, in piazza Kursaal. Selezione di produttori agricoli dell’area montana sarà presente per la prima volta a Grottammare. Si tratta di piccole realtà vittime del terremoto 2016 riunite in progetto coordinato dal Comune di Comunanza e Slow Food.

Stand gastronomici, 10 e 11 novembre, nella pineta di piazza Kursaal. Specialità culinarie a cura dell’associazione culturale “Madonna della Speranza” di Grottammare e dell’associazione “Help Life” di Acquasanta Terme.

SERVIZI

Bus navetta gratuito

Da San Benedetto (rotonda Ballarin-via Garibaldi) con seguenti fermate: chalet Ischia, Ristorante Tropical, camping Don Diego, residence Le Terrazze, hotel Velia.

Da Cupra Marittima (piazzale della Libertà-stazione ferroviaria) con seguenti fermate: ex pesa pubblica, fosso Acquarossa, Ascani ed ex hotel Tivoli.

Parcheggi

lungomare, lungo la linea di transito e isola pedonale di viale della Repubblica;

parcheggio ex piazzale ferroviario;

area parcheggio sottopasso ferroviario Pertini (est Ferrovia, zona Le Terrazze);

parcheggio via Modigliani (ovest Ferrovia, zona Tesino Village);

parcheggi centro storico;

Soccorsi

I mezzi di soccorso saranno presenti davanti all’ingresso ovest del Municipio (Statale 16) e in piazza Kursaal.

Vigilanza

Il servizio di vigilanza è stato confermato per garantire maggiore sicurezza fino a tarda serata. E’ gestito dal Corpo della Polizia Municipale e dalle Forze dell’Ordine in collaborazione con un’agenzia di vigilanza privata.

