SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Forti della positiva esperienza condotta nella scorsa stagione, anche quest’anno Amministrazione comunale e AMAT ripropongono gli incontri tra il pubblico e le compagnie teatrali protagoniste della stagione di prosa del Concordia.

In occasione del primo spettacolo in cartellone, la commedia «Bukurosh, mio nipote» di Gianni Clementi in scena giovedì 8 e venerdì 9 novembre, proprio venerdì 9 novembre alle 18 la compagnia teatrale, con in testa Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi, sarà ospite della sala della Poesia di Palazzo Piacentini per un incontro con il pubblico che sarà moderato da Matteo Osimani dell’AMAT.

“L’iniziativa è aperta ovviamente non solo a coloro che assisteranno alle rappresentazioni – dice l’assessore alla cultura Annalisa Ruggieri – contiamo di ripetere le positive esperienze della scorsa stagione, quando in queste occasioni nella sala si è sempre creato un clima molto positivo grazie al tono colloquiale tra gli attori che venivano in città a proporre i loro spettacoli e il pubblico. Secondo noi, questi incontri sono utili per tutti: gli attori possono conoscere meglio il pubblico che va a vedere i loro spettacoli, i cittadini hanno delle occasioni, che di solito vengono offerte solo nelle grandi città, per meglio conoscere questi artisti e il modo in cui si preparano”.

