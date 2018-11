Sul campo di una travolgente Ecotecnica le ragazze rossoblù non riescono ad essere incisive come al solito e perdono 3-0 nel campionato di Serie B2 femminile

PORTO SAN GIORGIO – Sul campo di una travolgente Ecotecnica Copertino la De Mitri Volley Angels viene sconfitta con il massimo scarto (18, 10, 17) nel campionato di serie B2 femminile.

Quella in terra leccese era la trasferta più lunga che il campionato riservava a Pierantoni e compagni e anche questo frangente ha influito sulla prestazione delle rossoblù, apparse meno incisive del solito. Le padrone di casa, a loro agio in un impianto stretto e circondato di pubblico, hanno così avuto la possibilità di imporre il proprio gioco, senza trovare una resistenza arcigna delle marchigiane, come invece era accaduto in altre occasioni.

La formazione pugliese ha avuto nel servizio e nella precisione delle alzate i propri punti di forza, ma la squadra di coach Napoletano era partita bene, ribattendo punto su punto agli attacchi avversari. Nel primo e nel terzo set si sono viste le cose migliori per le rossoblù, che però non sono riuscite a dare alla partita quello scossone necessario per conquistare la vittoria nei vari parziali. “

Un piccolo passo indietro rispetto alla prestazione di sette giorni prima – ha commentato il tecnico in seconda Maurizio Ciotola – ma siamo sicuri che sabato sera contro Corridonia (terza forza del campionato) saremo pronti a vendere cara la pelle per conquistare i punti in palio”.

Questa la formazione della De Mitri: Gulino, Stecconi, Pepa, De Toma, Pierantoni, Tiberi, Quaglietti (L), Baldassarri, Macchini, Piersimoni, Salvucci. All.: Napoletano e Ciotola. Sabato alle ore 21 alla palestra Nardi di Porto San Giorgio gara casalinga contro la Corplast Corridonia.

