SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Apre l’incontro, avvenuto il 5 novembre al Comune di San Benedetto, la pedagogista dell’Ente, Rita Tancredi, ringraziando gli intervenuti presenta la finalità dell’incontro, riguardante la presentazione del calendario “Novembre mese dei bambini e degli adolescenti”, in occasione della ricorrenza del prossimo 20 novembre, giornata mondiale dell’infanzia e dell’Adolescenza.

La stessa prosegue: “ l’Osservatorio permanente comunale Infanzia e adolescenza, composto da operatori di associazioni, cooperative, volontariato e dalle insegnanti referenti dei tre Isc cittadini , ha stilato un ricco calendario di iniziative, spalmate lungo tutto il mese di novembre allo scopo di promuovere una sensibilizzazione sui diritti dei bambini e degli adolescenti nel rispetto della “Convenzione dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” del 1989 dell’ONU, di cui la relativa ricorrenza per l’appunto è quella del 20 novembre p.v..”

Quest’anno, tutte le iniziative sono state raccolte sotto lo slogan “Non perdiamoci di vista”, ovvero leggere i diritti dell’infanzia e l’adolescenza attraverso immagini e parole, in adesione al programma UNICEF 2018-2019, che intende focalizzarsi sul fenomeno del bullismo e cyberbullismo.

Tale tematica, quasi da preludio al calendario in questione, è stata affrontata in Sala Consiliare da una rappresentaza di alcune classi della scuola secondaria inferiore dei tre Isc della città con il garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, Andrea Nobili, in visita nel nostro territorio, lo scorso 29 ottobre.

Prende la parola l’assessore alle Politiche Sociali, Emanuela Carboni, che rivolge un sentito ringraziamento da parte dell’Amministrazione comunale a tutti i componenti dell’Osservatorio, per il bel lavoro corale del calendario di eventi a favore dei bambini e ragazzi della nostra città”.

Prosegue: “L’assessorato alle Politiche Sociali ha portato il proprio contributo all’interno di tale calendario: ha voluto celebrare il giorno del 20 novembre investendo nella in-formazione in collaborazione con il Centro Studi “Simbiosofia” e “ANUPI Educazione”.

Nello specifico, sostenendo prima il convegno “L’Educazione al tempo dei Social” in Auditorium a favore di tutta la cittadinanza e a seguire i corrispondenti workshop, destinati a classi delle tre scuole medie della città in altre tre distinte date, rispettivamente “Usi il cellulare o il cellualre ti usa?” e “So-sostare bene a scuola in movimento” con esperti psicologa-psicoterapeuta e psicomotricista.

Infine, è stato destinato ai genitori con bambini piccoli un incontro dal titolo “Gioco e movimento bambini e genitori insieme” presso il Centro Famiglie comunale. Tutte queste iniziative sono finalizzate alla sensibilizzazione all’ascolto dei bambini e dei ragazzi, all’uso consapevole dei social-network da parte degli stessi allo scopo di recuperare il valore del proprio corpo con se stessi e nella relazione.”

Continua, l’assessore:”Voglio concludere, con una personale soddisfazione, che come amministrazione comunale metteremo a breve in campo, ricorderemo questo calendario di novembre, mese dei bambini e degli adolescenti con l’elezione-istituzione del Consiglio, Giunta e Sindaco dei ragazzi della città di San Benedetto del Tronto, con un’imminente Delibera di Giunta; metteremo così, in pratica, l’articolo 12 della “Convenzione dei diritti dei bambini e adolescenti”, che riguarda l’ascolto delle opinioni del minore; il minore ha il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, primo diritto questo, da garantire ai bambini e ai ragazzi da parte nostra, in qualità di adulti”.

Prende la parola la Consigliera comunale Brunilde Crescenzi, da due anni impegnata in seno all’Osservatorio permanente comunale, in qualità di referente politico, affermando: ” Un ruolo di fondamentale importanza è stato svolto dall’Osservatorio permanente, organismo partecipativo con ruolo consultivo e propositivo, che ha riproposto anche per quest’anno, sulla scia del grande successo dello scorso anno, un calendario nutrito di eventi e iniziative, caratterizzanti la ricorrenza della giornata internazionale dei diritti dell’Infanzia e adolescenza, al fine di dare forma al messaggio della Convenzione Onu , in coerenza con il Protocollo d’Intesa regionale, attraverso la progettazione partecipata dello staff e della maggioranza dei componenti.

Il nostro Osservatorio permanente Comunale ha avuto l’intuizione e la capacità di definire obiettivi ambiziosi, riconosciuti anche dal Garante Andrea Nobili, che possono incidere a livello locale e regionale ed essere di esempio e di stimolo per una crescita comune degli osservatori regionali.

San Benedetto sta diventando sempre più una “città sostenibile e amica dei bambini e degli adolescenti” e queste iniziative rappresentano una grande opportunità per valorizzare e promuovere quanto di buono e positivo si fa ogni giorno e mostrare un impegno su quanto c’è ancora da fare nel nostro territorio per costruire una città a misura di bambino perché, come indicato dal Garante, essere “città” vuol dire anche assumersi quotidianamente delle responsabilità, affinché nessun bambino possa e debba rimanere indietro, con uno sguardo alle categorie più deboli. Cito, l’evento celebrativo in programma per il prossimo primo dicembre, per cui avremo il piacere di avere la presenza del Garante, Andrea Nobili, riguardante la restituzione delle diverse attività svolte nell’arco di questo mese, con la presenza in rappresentanza dei ragazzi dei tre ISC cittadini presso la Sala Consiliare; collateralmente, verrà allestita la mostra dei relativi lavori svolti nei nidi, sezioni primavera, sezioni primavera, scuole dell’infanzia e scuole primarie della città intitolata: “Non perdiamoci di vist@”.

A seguire gli interventi dei diversi referenti presenti alla conferenza stampa: dell’associazione “Città dei bambini”, delle cooperative “Capitani Coraggiosi” e “Polisportiva-Gagliarda”, dell’associazione “ANUPI Educazione”, della cooperativa “Veritatis Splendor”, dell’associazione “Michelepertutti” e delle rispettive insegnanti dei tre ISC presenti in rappresentanza; tutti, a vario titolo, hanno presentato le rispettive iniziative all’interno del calendario per l’appunto “NOVEMBRE-MESE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI DELLA CITTA’ DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO” anno 2018.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)