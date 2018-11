Sul posto Polizia Autostradale, Vigili del Fuoco e personale sanitario del 118 giunto in ambulanza. Il conducente portato in ospedale

GROTTAMMARE – Tensione nel pomeriggio del 5 novembre a causa di un sinistro avvenuto in autostrada che ha visto coinvolto un veicolo, in direzione nord.

A Grottammare, non distante dall’uscita del casello, sull’A14, un’auto si è ribaltata per cause in fase di accertamento. E’ successo poco dopo le 14.30.

Sul posto Polizia Autostradale, Vigili del Fuoco e personale sanitario del 118 giunto in ambulanza. Il conducente portato in ospedale.

“Coda di 2 chilometri tra San Benedetto del Tronto e Grottammare per incidente: entrata consigliata verso Ancona: Grottammare. Uscita consigliata provenendo da Pescara: San Benedetto del Tronto” segnala Autostrade per l’Italia.

