SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche quest’anno i cittadini residenti a San Benedetto del Tronto, che abbiano figli frequentanti le scuole comunali dell’infanzia, comprese le sezioni “Primavera”, e primaria che usufruiscono delle mense scolastiche gestite dal Comune possono, se in possesso dei requisiti di seguito riportati, presentare domanda per ottenere l’esenzione dal pagamento della mensa scolastica per l’anno scolastico 2018/2019.

Può accedere al beneficio il genitore, o chi rappresenta il minore, residente nel Comune di San Benedetto del Tronto che abbia un indicatore della situazione economica equivalente – I.S.E.E. non superiore a 7.000 euro.

La domanda dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo e consegnata via mail o al protocollo del Comune di San Benedetto del Tronto entro mercoledì 12 dicembre 2018.

Bando e modulo di domanda sono pubblicati sul sito www.comunesbt.it (sezione “Altri bandi e avvisi”) e disponibili presso i Servizi Diritto allo Studio e Relazioni con il Pubblico del Comune.

