SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riviera in lutto per la morte di Amato Olivieri, rinomato dottore della città.

Il sindaco Pasqualino Piunti ha rilasciato una nota sulla scomparsa dell’importante personaggio sambenedettese, Gran Pavese Rossoblu nel 2017: “Parlare di Amato Olivieri, che oggi ci ha lasciato, significa ripercorrere un pezzo importante della storia recente di questa città. Olivieri è stato protagonista della vita sociale e culturale di San Benedetto del Tronto dagli anni ’70 in poi. Non mi dilungo sul percorso professionale: chi ne ha apprezzato le doti di medico plurispecializzato nel corso di un‘intensa attività nella sanità pubblica e privata può dire molto meglio di me quanto fosse stimato e ascoltato”.

Piunti aggiunge: “Il suo amore per la vita e le cose belle lo ha portato a dedicarsi a tante altre attività, tutte affrontate con passione e tenacia. Si è cimentato nell’Amministrazione della cosa pubblica sedendo in Consiglio comunale per un decennio e ha nutrito un amore sconfinato per tutto ciò che sapesse di libertà: mi riferisco al volo (prese il brevetto e contribuì a fondare aerocircoli e aviosuperfici), alla vela (fu tra i fondatori del Circolo Nautico Sambenedettese), alle corse di auto storiche (ha partecipato a diverse edizioni della “Mille miglia” con il figlio Luigi), alla cultura (ha promosso pittura, scultura e cultura con esposizioni pomeridiane e serali nella sua via Paolini, accogliendo mostre nel giardino della sua villa), alla natura e ai suoi frutti (ha creato con la moglie una rinomata azienda vitivinicola) – conclude il primo cittadino – Una vita intensa e vissuta pienamente, la sua, della quale la Città ha beneficiato. Per questo lo scorso anno lo abbiamo voluto ringraziare attribuendogli il Gran Pavese Rossoblù e per questo ora la sua morte ci rende tutti più poveri”.

Ecco la motivazione per il Gran Pavese Rossoblu 2017: “Professionista apprezzato e stimato, praticante di discipline sportive esaltanti ed impegnative che lo hanno visto conseguire prestigiosi risultati, personalità dai mille interessi e dalle innumerevoli realizzazioni in diversi campi dell’agire umano, incarna le migliori virtù del popolo sambenedettese. La Città lo ringrazia riconoscente”.

