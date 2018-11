Per ricordare queste finalità, nei giorni scorsi la Sala consiliare ha ospitato un incontro al quale sono stati invitati tutti gli aventi diritto

GROTTAMMARE – I cittadini interessati a far parte della Consulta degli Stranieri possono presentare la propria candidatura in Comune entro lunedì 19 novembre. E’ in corso la seconda fase dell’iter che condurrà al rinnovo della Consulta degli stranieri, avviato con la delibera di giunta che ha fissato al giorno 2 dicembre il giorno delle elezioni.

Possono far parte della Consulta gli stranieri residenti o domiciliati a Grottammare che abbiano raggiunto la maggiore età. L’ultimo rinnovo risale al 2013.

La Consulta degli stranieri è un organismo previsto dall’articolo 24 dello Statuto comunale e, in ordine di tempo, è il primo dedicato alla partecipazione civica del comune di Grottammare. È stato istituito nel 1996, con l’obiettivo di promuovere l’effettiva partecipazione dei cittadini stranieri residenti a Grottammare alla vita sociale e amministrativa del Comune, per il reciproco arricchimento e il superamento di ogni possibile diffidenza o pregiudizio nei rapporti sociali e interpersonali.

La sua funzione più importante è quella di collegamento tra l’amministrazione comunale e gli stranieri residenti.

Per ricordare queste finalità, nei giorni scorsi la Sala consiliare ha ospitato un incontro al quale sono stati invitati tutti gli aventi diritto

Una volta stabilita la nuova composizione, l’assemblea della Consulta eleggerà a sua volta il Gruppo di Coordinamento e il Portavoce. Quest’ultimo, ha funzioni di rappresentanza e partecipa, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento sui punti all’ordine del giorno, alle sedute del Consiglio comunale.

Attualmente, tra gli stranieri residenti a Grottammare (1074 persone al 31.12.2017), quelli che potranno esprimere un voto per la Consulta sono 842. La disponibilità a candidarsi va presentata in municipio entro il 20 novembre.

Più informazioni possono essere richieste all’URP (piano terra, palazzo municipale) o al numero 0735.739223.

Il regolamento della Consulta degli Stranieri è disponibile al seguente link: http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore01.sto?CPT=N&FileContesto=UR&SottoContesto=OpenData&SBUSTA=S&DB_NAME=n200286&NDFH=587114&TDFH=OPEN1&PRFH=ALBERATURA&MPFH=1&AEFH=TKSOQEGLZGSBTOWIULQSONZZCKGGNDVVCMJXSGCRBERPBGZ1VDTKJASDNGSHFRPOSZZAGAZO1BSG_D200286X200286&FNFH=Consulta_stranieri.pdf

