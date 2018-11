Le assenze costringono a scelte quasi obbligate mister Roselli: Stanco-Calderini in attacco, difesa con Biondi-Di Pasquale-Zaffagnini, centrocampo con Signori-Gelonese-Rocchi, Rapisarda e Cecchini esterni

SAMB: Sala, Biondi, Di Pasquale, Zaffagnini, Cecchini, Rapisarda, Gelonese, Signori, Rocchi, Calderini, Stanco. A disposizione: Rinaldi, Miceli, Di Massimo, Demofondi, De Paoli, Islamaj, De Paoli, Minnozzi, Panaioli, Gemignani. Allenatore Roselli.

PORDENONE: Bindi, De Agostini, Stefani, Barison, Burrai, Berrettoni, Semenzato, Ciurria, Damian, Magnaghi, Candellone. A disposizione: Meneghetti, Bombagi, Germinale, De Anna, Bertoli, Misuraca, Cotroneo, Florio, Bassoli, Cotali. Allenatore Tesser.

NOTE: cielo nuvoloso, leggera pioggia in avvio. Prato in buone condizioni. Temperatura circa 15° C. Scarso il pubblico, probabilmente record stagionale negativo.

PRIMO TEMPO

La Samb attacca verso la curva sud dove sono presenti circa 10 tifosi ospiti.

6′ Azione della Samb che si sviluppa sulla sinistra, palla centrale messa da Calderini, velo di Rocchi e Stanco dal limite dell’area piccola colpisce di sinistro, Bindi intercetta ma non riesce ad evitare il gol, palla che si deposita in fondo al sacco. 1-0

9′ Samb implacabile: azione ripetuta, Signori lancia in mezzo Calderini, Bindi esce alla disperata e gli impedisce di tirare, Calderini si allarga e mette in mezzo scavalcando Bindi, Signori di testa mette in porta. 2-0. Pubblico scatenato, Pordenone suonato.

Avvio strepitoso della Samb che ha segnato con i suoi due uomini più in palla in questo inizio gara. Stanco tiene da solo tutto il reparto mentre Signori cuce alla perfezione i reparti di difesa e attacco.

15′ Prova a reagire il Pordenone, cross dalla destra, Berrettoni di testa nella mischia ma la palla finisce alto.

