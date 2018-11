SAMB: Sala, Biondi, Di Pasquale, Zaffagnini, Cecchini, Rapisarda, Gelonese, Signori, Rocchi, Calderini, Stanco. A disposizione: Rinaldi, Miceli, Di Massimo, Demofondi, De Paoli, Islamaj, De Paoli, Minnozzi, Panaioli, Gemignani. Allenatore Roselli.

PORDENONE: Bindi, De Agostini, Stefani, Barison, Burrai, Berrettoni, Semenzato, Ciurria, Damian, Magnaghi, Candellone. A disposizione: Meneghetti, Bombagi, Germinale, De Anna, Bertoli, Misuraca, Cotroneo, Florio, Bassoli, Cotali. Allenatore Tesser.

NOTE: cielo nuvoloso, leggera pioggia in avvio. Prato in buone condizioni. Temperatura circa 15° C. Scarso il pubblico, probabilmente record stagionale negativo.

PRIMO TEMPO

La Samb attacca verso la curva sud dove sono presenti circa 10 tifosi ospiti.

6′ Azione della Samb che si sviluppa sulla sinistra, palla centrale messa da Calderini, velo di Rocchi e Stanco dal limite dell’area piccola colpisce di sinistro, Bindi intercetta ma non riesce ad evitare il gol, palla che si deposita in fondo al sacco. 1-0

9′ Samb implacabile: azione ripetuta, Signori lancia in mezzo Calderini, Bindi esce alla disperata e gli impedisce di tirare, Calderini si allarga e mette in mezzo scavalcando Bindi, Signori di testa mette in porta. 2-0. Pubblico scatenato, Pordenone suonato.

Avvio strepitoso della Samb che ha segnato con i suoi due uomini più in palla in questo inizio gara. Stanco tiene da solo tutto il reparto mentre Signori cuce alla perfezione i reparti di difesa e attacco.

15′ Prova a reagire il Pordenone, cross dalla destra, Berrettoni di testa nella mischia ma la palla finisce alto.

18′ Ci prova anche Calderini, su punizione: destro tagliato sul primo palo, palla che termina di poco a lato.

19′ Pressing a tutto campo della Samb con Signori vero jolly in grado di fare davvero la differenza come da lui ci si attendeva.

20′ Tacco di Stanco che libera Rocchi: controllo e sinistro di prima intenzione in area, stavolta Bindi si supera e respinge coi piedi.

21′ Primo angolo della partita a favore della Samb.

23′ Azione superlativa della Samb: Cecchini intercetta la ripartenza ospite e avvia il contropiede, palla a Signori e di nuovo a Cecchini in mezzo all’area, tenta il triangolo finale con Bindi che salva sulla linea.

24′ Reagisce ancora il Pordenone e Sala risponde alla grande: prima deviando coi piedi su un conclusione dalla distanza spizzata da un difensore, poi alzando sopra la traversa un imperioso stacco di testa di Candellone.

25′ Partita spettacolare davvero al Riviera: traversone di Calderini, basso, Stanco in tuffo devia di testa, Bindi superlativo manda in angolo. Calcio di rara intensità in Serie C.

31′ Occasionissima ancora per la Samb: ancora una palla intercettata sulla mediana, ne approfitta Calderini che scatta palla al piede dalla linea di centrocampo, arriva al limite dell’area di rigore e serve alla perfezione l’accorrente Gelonese il cui tiro a colpo sicuro viene respinto in angolo dal recupero di Berrettoni.

