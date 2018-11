Trionfano entrambe le squadre di Serie D. Gli uomini ottengono la prima vittoria contro Fermo, con un netto 3-0. Successo esterno per 3-1, invece, per le ragazze di Ciabattoni ad Ascoli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato ricco di soddisfazioni per le squadre di Serie D della Happy Car Samb Volley, capaci di vincere e portare a casa l’intera posta in palio nella terza giornata dei loro rispettivi campionati, dopo uno scorso fine settimana negativo nonostante il fattore campo.

Prima e importante vittoria dei ragazzi di Rocco Netti che mettono le ali contro Fermo in una partita dominata dalla Happy Car. 3-0 il risultato finale con un sofferto primo set con il punteggio di 25-22 e un doppio 25-18. Rossoblu ora a quota 4 al quarto posto in un girone che vede in testa Montegiorgio, che ha faticato non poco per battere Ascoli, nonostante il 3-0.

Successo esterno per 3-1 delle ragazze di Ciabattoni ad Ascoli. Una vittoria importante che proietta la Happy Car al secondo posto in classifica dietro Monte Urano in un campionato formato da ben 9 squadre. Dopo aver vinto il primo set per 25-15, nel secondo c’è stato il momento più difficile con le ascolane della Libero che hanno battuto le rossoblu per 25-17. Poi la veemente reazione, sempre crescente, con il 25-21 del terzo set e il 25-16 del quarto.

Sabato 10 ci sarà l’atteso derby con l’Athena Volley per le ragazze, mentre gli uomini di Netti saranno ad Ascoli e anticiperanno giovedì sera.

