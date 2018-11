A partire dalle ore 18:15 seguiremo in diretta l’attesa sfida tra la Samb Basket e il Perugia, gara valevole per la Serie C Gold nazionale. Fotogallery, cronaca e commento, diretta video, sintesi video highlights, interviste post-partita

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A partire dalle ore 18:15 seguiremo in diretta l’attesa sfida tra la Samb Basket e il Perugia, gara valevole per la Serie C Gold nazionale. Fotogallery, cronaca e commento, diretta video, sintesi video highlights, interviste post-partita.

LE FORMAZIONI

SAMB BASKET: 1 Roncarolo, 2 Ortenzi, 3 Capleton, 4 Quercia, 5 Carancini, 6 Bugionovo, 9 Murtagh, 10 Cesana, 14 Lucenti, 21 Pebole, 55 Quinzi, 88 Correia. Allenatore Daniele Aniello, assistente Carloni.

PERUGIA BASKET: 5 Ciofetta, 6 Righetti, 7 Faina, 8 Fiorucci, 10 Gagliardoni, 11 Nana, 12 Gomez, 13 Cornicchia, 14 Righetti, 16 Antonielli, 19 Frolov, 23 Seguenti. Allenatore Vispa, assistenti Piselli e Bocciofili.

Cronaca di Giovanni Marzetti.

Samb Basket – Perugia https://www.rivieraoggi.it/2018/11/03/272872/samb-basket-perugia-dalle-1815-diretta-facebook-foto-cronaca-video-highlights/ SAMB BASKET – PERUGIA Posted by Riviera Oggi on Saturday, 3 November 2018

CRONACA PRIMO QUARTO

Prima palla per la Samb ma il tiro da tre di Murtagh colpisce il ferro. E dopo 40 secondi arriva il primo canestro con una percussione centrale di Cesana. Lo stesso Cesana conquista il primo rimbalzo difensivo ma per l’arbitro è fallo. Arriva anche il canestro per Perugia con Righetti, a cui risponde subito Ortenzi: siamo 4-2 dopo un minuto e mezzo.

Sempre Ortenzi ispirato da un bel rimbalzo offensivo di Murtagh segna con la prima tripla della giornata: 7-2 e Samb a +5 dopo due minuti di gioco. Ma è una Samb davvero strepitosa in fase difensiva e nei rimbalzi, contropiede con Pebole che arriva ancora al tiro da tre: 10-2, Samb a +8, break importante in avvio mentre Perugia commette molti errori in fase d’attacco, molto imprecisi gli umbri. E così un altro rimbalzo offensivo vinto da Pebole che va a canestro, 12-2 dopo 6 minuti e Perugia chiede time out.

