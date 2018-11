A partire dalle ore 18:15 seguiremo in diretta l’attesa sfida tra la Samb Basket e il Perugia, gara valevole per la Serie C Gold nazionale. Fotogallery, cronaca e commento, diretta video, sintesi video highlights, interviste post-partita

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A partire dalle ore 18:15 seguiremo in diretta l’attesa sfida tra la Samb Basket e il Perugia, gara valevole per la Serie C Gold nazionale. Fotogallery, cronaca e commento, diretta video, sintesi video highlights, interviste post-partita.

LE FORMAZIONI

SAMB BASKET: 1 Roncarolo 2, 2 Ortenzi 23, 3 Capleton, 4 Quercia, 5 Carancini, 6 Bugionovo 22, 9 Murtagh 7, 10 Cesana 2, 14 Lucenti, 21 Pebole 24, 55 Quinzi, 88 Correia. Allenatore Daniele Aniello, assistente Carloni.

PERUGIA BASKET: 5 Ciofetta 3, 6 Righetti 13, 7 Faina 11, 8 Fiorucci, 10 Gagliardoni 2, 11 Nana 8, 12 Gomez, 13 Cornicchia, 14 Righetti, 16 Antonielli 5, 19 Frolov 9, 23 Monacelli 25. Allenatore Vispa, assistenti Piselli e Bocciofili.

Quintetti base: Samb Ortenzi, Bugionovo, Murtagh, Cesana, Pebole.

Perugia: Ciofetta, Righetti, Antonielli, Frolov, Monacelli.

Cronaca di Giovanni Marzetti. Qui tutte le statistiche in tempo reale http://www.fibalivestats.com/u/FIPDP/977028/

Qui i primi due quarti.

Samb Basket – Perugia https://www.rivieraoggi.it/2018/11/03/272872/samb-basket-perugia-dalle-1815-diretta-facebook-foto-cronaca-video-highlights/ SAMB BASKET – PERUGIA Posted by Riviera Oggi on Saturday, 3 November 2018

Qui il secondo tempo.

Samb basket – Perugia secondo tempo Posted by Riviera Oggi on Saturday, 3 November 2018

CRONACA PRIMO QUARTO

Prima palla per la Samb ma il tiro da tre di Murtagh colpisce il ferro. E dopo 40 secondi arriva il primo canestro con una percussione centrale di Cesana. Lo stesso Cesana conquista il primo rimbalzo difensivo ma per l’arbitro è fallo. Arriva anche il canestro per Perugia con Righetti, a cui risponde subito Ortenzi: siamo 4-2 dopo un minuto e mezzo.

Sempre Ortenzi ispirato da un bel rimbalzo offensivo di Murtagh segna con la prima tripla della giornata: 7-2 e Samb a +5 dopo due minuti di gioco. Ma è una Samb davvero strepitosa in fase difensiva e nei rimbalzi, contropiede con Pebole che arriva ancora al tiro da tre: 10-2, Samb a +8, break importante in avvio mentre Perugia commette molti errori in fase d’attacco, molto imprecisi gli umbri. E così un altro rimbalzo offensivo vinto da Pebole che va a canestro, 12-2 dopo 6 minuti e Perugia chiede time out.

Frolov riesce finalmente a segnare per gli umbri e subisce fallo, realizzando il tiro libero: umbri a -7 mentre Aniello cambia Cesana, al secondo fallo, con Roncarolo. Si va al 14-7 a metà quarto. Ma c’è la reazione del Perugia che con Monacelli da tre va sul 16-12, è subito uno stgrepitoso Pebole a rimettere le cose a posto per i rossoblu, 18-12, Samb a +6 e poi con una bella azione offensiva Murtagh mette dentro una “foglia morta”, 20-12. Peccato poi per una stoppata a colpo sicuro su Ortenzi, sul contropiede va a canestro invece Antonielli, siamo 20-14 e poteva essere di nuovo +10. Time out chiesto da Aniello a 2 minuti dalla fine. Nessun fallo commesso fino ad ora da Perugia.

Nella Samb intanto Quercia entra al posto di Murtagh mentre Perugia inserisce Gomez come play maker. Di nuovo Frolov in lunetta per un fallo di Pebole: due su 2, 20 a 16. Diventa una gara colpo su colpo adesso, due su due dai liberi di Bugionovo che poi subisce ancora fallo.

Samb che sgancia due bombe negli ultimi 30 secondi e riporta la situazione sul +10: prima Bugionovo poi Pebole su una palla recuperata e finisce il quarto 28-18.

SECONDO QUARTO

Contestazioni all’arbitro nel secondo quarto per un fallo su Murtagh non rilevato mentre questi si accingeva a schiacciare, faccia a faccia anche con coach D’Aniello che protesta duramente. Si fa sentire anche il pubblico di casa. La Samb però non si scompone e continua a macinare gioco così arriva il vantaggio massimo dopo una tripla realizzata da Murtagh, 34 a 21 quando mancano sei minuti. Ma il basket è imprevedibile così Perugia infila una tripla e poi un canestro, siamo a 34 a 26 ma Antonielli risponde con un tiro da tre: 37-29 a 4 minuti e mezzo.

Samb che in questo secondo quarto non ha il Pebole del primo, quando l’italo inglese ha messo a segno 12 punti anche perché il quarto è iniziato con Pebole in panchina. Perugia che arriva a -5, segno di una partita tutt’altro che scontata mentre Ortenzi sbaglia qualche canestro da tre con Faina invece che infila la tripla, quindi siamo 39-37 a 2:37 dalla fine.

A due minuti dalla fine ancora un tiro da tre per Perugia che per la prima volta passa in vantaggio, 39-40. Ci pensa Bugionovo con un canestro e fallo subito, siamo 42-40, partita tutta da giocare.

Così capitan Bugionovo si carica davvero la Samb sulle spalle nel momento di difficoltà, ripete un nuovo canestro ma poi il suo colpo di classe lo fa in chiusura. Prende palla dalla difesa, palleggia, aspetta la marcatura, dà uno sguardo al cronometro che segna 26 secondi alla fine, poi palleggiando si libera della marcatura, arriva sulla linea dei tre punti e lancia la sua bomba: canestro e prima parte dell’incontro che finisce 46-40.

TERZO QUARTO

Subito Pebole a canestro dopo un rimbalzo conquistato ma risponde subito Perugia. Primo fallo commesso su Roncarolo, due tiri liberi per lui. Siamo 50 a 42 dopo un minuto, + 8. Poi ci pensa Ortenzi con una bomba da tre a portare la Samb al vantaggio massimo, + 11 a 7:40 dalla fine, siamo 53-42.

Situazione molto più contratta in questo quarto, Samb a +9 sul 53-44 con alcuni tiri da tre forzati da Ortenzi e Bugionovo. Pebole fino ad ora è il miglior marcatore con 16 punti, segue Ortenzi 13 e Bugionovo 12. Pebole con Cesana ha ben 7 rimbalzi totali, come Frolov tra i perugini, dove invece il miglior marcatore fino ad ora è Faina con 11.

Aniello fa respirare Ortenzi, entra Correia.

La situazione si sblocca forse ai 4:00 dalla fine con Monacelli che segna da tre, 53-47 e time out chiesto da Aniello. Il minutaggio del quintetto titolare pesa di più su San Benedetto, mentre Perugia ha diversi uomini oltre i 5 minuti giocati nei primi 26, la Samb soltanto 6.

Contestatissimo comunque l’arbitraggio dal pubblico di casa per un fallo fischiato a Murtagh. Mentre Frolov va a canestro dopo un nuovo rimbalzo conquistato, 53-49 e poi Monacelli realizza ancora, 53-51. Ancora Bugionovo, come già nel secondo quarto, suona la carica: 55-51. Mentre Aniello corre ai ripari e rigetta nella mischia Ortenzi e Roncarolo. Samb però che ha raggiunto i 5 falli, così Perugia realizza i due liberi e poi con Antonielli a 2:15 dalla fine si va al 55-54.

Anche Ortenzi va ai liberi, due su due e la situazione si porta sul 57-54 a due minuti dalla fine. Intanto anche Pebole va ai liberi, uno su due e la Samb va a 58 contro 54. Partita sofferta.

Manca un minuto e siamo 58-56 tra le proteste del pubblico di casa che lamenta un fallo di passi. Ottima poi la Samb con Quercia, appena entrato per Murtagh, che conquista un rimbalzo offensivo e serve di prima Ortenzi sulla linea dei tre punti, tiro di prima e canestro. 61 a 56 ma Antonielli non perdona anche lui da tre, il quarto finisce 61-59 (parziale 13-19).

QUARTO QUARTO

La Samb sbaglia il primo attacco ma Roncarolo oggi sotto canestro domina i rimbalzi mentre Ortenzi, oggi ispiratissimo, realizza da due proprio al limite. 63-59. Che finale ragazzi.

Dopo un minuto e mezzo nessun canestro per Perugia ma anche Pebole tenta da tre, eppure prende il ferro. Mancano 8 minuti. Samb da leoni in difesa con Roncarolo e Pebole che giganteggiano sui rimbalzi. Primo fallo per la Samb a 7:26.

Samb superiore a livello tecnico mentre Perugia la sta mettendo sulla fisicità, occorre che escano fuori le caratteristiche dei rossoblu con Bugionovo e magari nel finale Murtagh e Pebole. Arriva il canestro per Perugia col solito Antonielli, siamo 63-61.

E infatti Aniello mette dentro Murtagh per Quercia mentre Bugionovo spezza il precario equilibrio con un canestro in sospensione, 65-61. Due tiri liberi per Righetti, realizza il secondo. Ora è Pebole che torna in cattedra, porta la Samb a +5, 67-62 a 6 minuti dalla fine.

Righetti però fa due su due dai liberi, 67-64. Finale thrilling. Lo stesso Righetti commette un passi in attacco, palla per la Samb a 5:13 dal termine. Bugionovo, encomiabile nonostante la marcatura strettissima di Ciofetta, fermato dai blocchi di Roncarolo e Pebole, riesce a liberarsi al tiro e centrare il canestro, risponde subito Righetti, 69-66. Sulla situazone falli a 4 minuti e mezzo dalla fine, Samb 4 Perugia 3. Saranno determinanti nel finale.

Eccezionale un recupero volante di Bugionovo su contropiede ospite, strappa applausi al pubblico ma la Samb continua a soffrire in attacco. 69-66 con due tiri liberi per Antonielli a 2:51 dal termine. Li sbaglia entrambi nel tripudio del pubblico di casa.

Roncarolo è un leone e vince un rimbalzo, parte Pebole che va a canestro da tre, risponde da due Righetti: 72-68.

Ci pensano Pebole e Bugionovo a sistemare le cose e a realizzare forse il break decisivo, ci si porta sul 76-71 a 1 minuto dalla fine con un contestato fallo di passi contestato ad Ortenzi e time out chiesto da Perugia. Ma il finale è tutto Samb, con Murtagh che pareggia i colpi di classe con Bugionovo: allo scadere dei 24 secondi entra in area e realizza il canestro della sicurezza, Samb a +4, poi Bugionovo realizza due tiri liberi e il finale è 80-76.

Le interviste a Connor Murtagh (in inglese) e al vice coach Simone Carloni

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 441 volte, 190 oggi)