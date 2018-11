Turismo. Nei primi otto mesi del 2018 in Provincia di Rimini sono arrivate 3.032.864 persone per un totale di 13.815.360 presenze. Nel solo Comune di Rimini si è registrato un incremento dell’1,9% negli arrivi (1.469.625 turisti) e dello 0,9% nelle presenze (6.173.623).

Numeri più che interessanti, soprattutto se si pensa che negli ultimi anni si sono registrati solo valori incrementali.

Banale dire che in quel di Rimini e provincia sono più che contenti dei risultati, ma che impatto ha questa enorme mole di persone sull’ambiente circostante? Come e quanto il turismo massiccio consuma il territorio? E, cosa assai più importante, c’è qualcuno che si preoccupa di questi aspetti?

Sembrerà strano ma a curarsi della sostenibilità ambientale del turismo romagnolo ci ha pensato una web agency di Rimini che, attualmente, promuove oltre 1200 hotel dai Lidi di Ravenna a Gabicce.

Nel 2016, infatti, Info Alberghi Srl (https://www.info-alberghi.com/) ha messo in campo il Green Booking, un progetto che promuove un turismo eco-sostenibile attraverso la piantumazione di alberi in particolari aree dei comuni di costa. Obiettivo: 1000 alberi piantati in 5 anni.

Ne abbiamo parlato con Lucio Bonini, albergatore e titolare – insieme ad Andrea Sacchetti – di Info Alberghi.

Bonini, perché nasce il Green Booking?

“Siamo partiti, nel marzo 2016, pensando che tutti noi dovessimo fare la nostra parte, provare a promuovere un turismo sostenibile, facendo qualcosa di concreto che andasse oltre ai proclami e ai paroloni. Perché noi viviamo di turismo ma viviamo anche nel e del territorio: l’uno deve rispettare l’altro”.

In poche parole: cos’è il Green Booking?

“Gli utenti che cercano un hotel sul nostro portale www.info-alberghi.com, troveranno una lista con le strutture che aderiscono al progetto. Chi sceglie questi hotel contribuisce al progetto in maniera indiretta”.

Perché?

“Perché gli hotel che hanno scelto di farne parte, versano una quota annuale destinata interamente all’acquisto di alberi da piantare nel proprio comune di residenza”.

Da quel che ho capito, anche Info Alberghi ha messo a budget dei soldi per l’acquisto di piante?

“Sì, una donazione annua che copre l’acquisto di circa 50 alberi l’anno e l’ulteriore donazione di una pianta per ogni due strutture che aderiscono al progetto”.

Come è stato accolto il Green Booking?

“Bene. La Regione Emilia Romagna ci ha concesso il patrocinio non oneroso, e patrocini all’iniziativa sono arrivati da quasi tutti i Comuni (Riccione, Rimini, Cattolica solo per citarne alcuni). Anche gli albergatori hanno risposto con attenzione, anche se ci vuole tempo per far passare certi messaggi. Attualmente sono 53 gli hotel che aderiscono”.

Parliamo di risultati.

“Nel primo anno sono stati raccolti 10mila euro: 5mila arrivati dagli hotel e 5mila da Info Alberghi, per un totale di 155 piante. Nel 2017 gli hotel sono diventati 56 quindi la cifra impiegata è anch’essa salita a 10600 euro (compresi i 5mila euro donati da Info Alberghi) per un totale di 320 piante. I risultati per il 2018 sono pressoché simili”.

Come siete intervenuti sui territori?

“Il Green Booking è nato per rinverdire aree di carattere turistico, poi si è ampliato abbracciando altri aspetti del territorio a beneficio sia dei turisti sia dei cittadini. Abbiamo fatto interventi di carattere sociale e didattico piantando alberi da frutto nelle scuole, di decoro urbano, di riqualificazione e ripristino naturalistico”.

Le prossime piantumazioni?

“Novembre 2018. Abbiamo circa 150 piante da posare, in luoghi molto diversi tra di loro: dal canile di Cervia alle rotonde di Cattolica che grazie a queste donazioni verranno riqualificate. Inoltre, quest’anno grazie al Green Booking porteremo 4 alberi di Natale a Riccione e doneremo 50 piante al quartiere che vincerà un concorso natalizio istituito dal Comune”.

La domanda nasce spontanea: perché? Perché un’azienda privata, una web agency che si occupa di promozione alberghiera si è preoccupata di mettere in moto questa macchina?

“Abbiamo bisogno di ripensare il nostro modo di fare turismo e dobbiamo farlo attraverso il rispetto per l’ambiente, elemento indispensabile per poter guardare al futuro con fiducia. Del resto, non possiamo promuovere il turismo ignorandone l’impatto ambientale e siamo convinti che per cambiare le cose servano azioni concrete e sinergiche: se un’azienda privata, gli alberghi e le amministrazioni pubbliche lavorano insieme si può fare molto”.

Il Tutto termina nel 2021.

“Già. Ancora ne abbiamo di cose da piantare…”.

Per ulteriori informazioni sul progetto https://www.info-alberghi.com/greenbooking/

