PUBBLI REDAZIONALE- Migliorano la circolazione, oltre ad essere belle e comode: sono le calze a compressione graduata Solidea. Martedì 6 novembre, nella sanitaria ortopedia sambenedettese, le trovi scontate del 20%. Una occasione da non perdere. Medical San è in via Cividale 10, vicino alla chiesa di Sant’Antonio. Info al numero 0735 84587