SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ in atto uno scontro fra Pd e centrodestra sambenedettese sulla lettura dei risultati delle provinciali. Piunti esce sconfitto e ieri il segretario cittadino Edward Alfonsi non si è fatto scappare l’occasione per sferrare un attacco politico definendo il sindaco di San Benedetto come “delegittimato dal territorio”.

A metterci il carico oggi anche l’ex consigliere comunale e attuale segretario del circolo “Gregori” del Pd Claudio Benigni che parla di umiliazione per Piunti, “la disfatta di Golia contro Davide” tenendo presente la differente portata dei comuni di cui sono sindaci di due sfidanti (500 abitanti per Montegallo, 47 mila per San Benedetto). “Piunti esce fortemente ridimensionato e con minore credibilità rispetto a prima” scrive il “dem” che parla di “presupposti per iniziare a fare le valigie”.

Non si fa attendere in questo senso la risposta del centrodestra che si affida a un comunicato congiunto dei consiglieri di minoranza i quali hanno una loro lettura delle elezioni. “Piunti ha ottenuto 42 voti di fascia E (i comuni più grandi, San Benedetto e Ascoli) quindi un discorso di franchi tiratori interessa la sinistra” scrivono dalla maggioranza fissando in 39 i voti che Piunti si aspettava dal centrodestra delle due città. Con un resto di tre che è arrivato da qualcuno dell’opposizione dei due consigli comunali. “Si tratta di una strumentalizzazione del Pd” chiosano ancora i consiglieri che poi passano all’attacco definendo la riforma Delrio come deformante “della sovranità popolare”. Infine una valutazione sull’elettorato passivo, ovvero i consiglieri del Piceno che hanno scelto Fabiani come presidente della Provincia. “In 24 Comuni su 33 si è votato nell’annualità 2014/2015, in termini politici praticamente un secolo fa, quando la situazione era nettamente diversa da come risulta oggi” scrivono dal centordestra sambenedettese. “La stragrande maggioranza di quei Sindaci e Consiglieri, che sono stati gli elettori di queste Provinciali 2018, sono espressione di una Sinistra che è stata completamente superata dagli eventi e dalla storia.”

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 41 volte, 42 oggi)