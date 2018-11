L’impianto di videosorveglianza, gestito dalla Guardia Nazionale Ambientale (GNA) servirà a monitorare giornalmente un altro punto critico in cui vengono spesso abbandonati rifiuti speciali e ingombranti

MONTEPRANDONE – Prosegue la campagna di controlli sugli errati conferimenti di rifiuti su tutto il territorio di Monteprandone. Da lunedì 5 novembre la telecamera mobile sarà posizionata in via Pascoli angolo via Salaria.

L’impianto di videosorveglianza, gestito dalla Guardia Nazionale Ambientale (GNA) servirà a monitorare giornalmente un altro punto critico in cui vengono spesso abbandonati rifiuti speciali e ingombranti.

La telecamera sarà attiva 24 ore su 24, fino a quando non si riscontreranno conferimenti errati. Sarà poi la Polizia Municipale a visionare le immagini e a sanzionare gli eventuali trasgressori al fine di salvaguardare l’ambiente ed il decoro urbano.

