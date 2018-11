Domenica alle 11 l’Handball Club fa tappa a Chieti, sul parquet di una delle squadre favorite per la promozione in A2, che pure è inciampata all’esordio sul campo dell’NHC Teramo

MONTEPRANDONE – Terzo appuntamento stagionale per l’HC Monteprandone, il primo in trasferta. La squadra di coach Andrea Vultaggio, a punteggio pieno nel girone Marche-Abruzzo di serie B dopo le comode vittorie casalinghe contro Guardiagrele e Falconara, si prepara a infilare il muso lontano dal palazzetto di via Colle Gioioso. Domenica 4 novembre alle11 l’Handball Club fa tappa a Chieti, sul parquet di una delle squadre favorite per la promozione in A2, che pure è inciampata all’esordio sul campo dell’NHC Teramo.

Monteprandone, giovane e ancora una volta al completo, approccia l’incontro con la curiosità di chi intende mettersi alla prova dopo l’ottimo avvio.

E intanto è stato positivo il debutto dell’Under 15, che lunedì scorso al Colle Gioioso ha liquidato senza problemi l’Handball Marche Porto Recanati: 41-20 il risultato finale.

