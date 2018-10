Samb impegnata al Bonolis di Teramo per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C

TERAMO – La Samb è impegnata al “Bonolis” di Teramo per il secondo turno di Coppa Italia. Roselli opta per un ampio turnover lasciando in panchina Rapisarda, Calderini e Stanco.

Formazioni:

Teramo (3-5-2). All.: Agenore Maurizi. Pacini, Vitale, Zenuini(30′ st Ranieri), Proietti, Zecca(9′ st Fratangelo), Persia(9′ st De Grazia), Barbuti(25′ st Piccioni), Caidi, Mantini(30′ st Mastrilli), Piacentini, Ventola. A disp: Natale, Lewandowski, Ranieri, Fratangelo, De Grazia, Bacio Terracino, Mastrilli, Piccioni, Cappa, Spighi, Altobelli, Ragozzo.

Samb (4-4-2). All.: Giorgio Roselli. Pegorin, Gemignani(15′ st Rapisarda), Miceli, Zaffagnini, Cecchini, Kernezo(9′ st Calderini), Gelonese, Rocchi(15′ st Signori), Islamaj, Di Massimo(36′ pt Minnozzi), De Paoli(15′ st Stanco). A disp.: Sala, Rinaldi, Biondi, Di Pasquale, Stanco, Calderini, Rapisarda, Demofonti, Minnozzi, Signori, Panaioli.

Arbitro: Moriconi di Roma (Rinaldi/Ciancaglini)

Note: circa 100 tifosi giunti da San Benedetto

Marcatori: 17′ pt Zecca (T), 30′ pt Zecca (T), 31′ pt Zecca (T)

Ammoniti:

Espulsi:

Angoli: 0-1

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Rossoblu in campo con un 4-4-2 puro. Davanti a Pegorin linea a 4 con Gemignani, Miceli, Zaffagnini e Cecchini. A centrocampo Kernezo a destra, Rocchi Gelonese in mezzo e Islamaj a sinistra. In avanti Di Massimo e De Paoli.

9′ Prima grande occasione Samb, percussione di Rocchi sulla sinistra, pallone a rimorchio all’indietro dove ha stretto Kernzo: tiro a botta sicura da pochi metri e pallone alto incredibilmente!

14′ Ancora Samb in avanti, Islamaj converge e calcia col destro da fuori area: il portiere Pacini mette in angolo!

17′ GOL DEL TERAMO. Buona azione di Ventola che part sulla destra saltando secco Islamaj: palla in mezzo per Zecca che fa uno a zero colpendo al volo da due passi.

30′ 2-0 DEL TERAMO. Lancio lungo, torre in piena area di Mantini che pesca l’inserimento di Giacomo Zacca: tocco davanti a Pegorin e 2-0 Teramo.

31′ 3-0 TERAMO. Non si fa in tempo a rimettere in gioco il pallone che il Teramo riparte in contropiede e ancora con Zecca insacca: diagonale di destro a incrociare sul palo più lontano.

36′ Si è fatto male Di Massimo che si è scontrato con un avversario, si teme un problema al ginocchio destro. Al suo posto dntro Minnozzi.

41′ Ancora Teramo pericoloso, azione avvolgente che porta al tiro Ventola da destra: pallone rinviato in qualche modo.

45′ Ci prova Islamaj da dentro l’area, para Pacini. Poi ancora Gelonese, pallone alto.

45′ Ci saranno 2 minuti di recupero.

45′ +2 Finisce 3-0 il primo tempo.

SECONDO TEMPO

9′ Calderini per Kernezo nella Samb mentre nl Teramo escono Zecca e Persia per Fratangelo e De Grazia.

14′ Fratangelo a tu per tu con Pegorin: palla alta incredibilmente.

15′ Triplo cambio Samb: dentro Rapisarda, Stanco e Signori: fuori Rocchi, Gemignani e De Paoli.

25′ Dentro il sambenedettese Gianmarco Piccioni nel file del Teramo. Esce Barbuti.

28′ Rapisarda arriva sul fondo, tiro cross che Pacini respinge. Di testa Signori e palla salvata sulla linea di testa da un difensore del Teramo. Protstano i rossoblu perché il pallone sembrava nettamente entrato.

30′ Dentro Ranieri nel Teramo, fuori Zenuini. Entra anche Mastrilli per Mantini.

