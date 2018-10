SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il 28° Convegno Fides Vita continua con importanti appuntamenti venerdì 2 novembre alle ore 21.15 con il giornalista e direttore di Avvenire Marco Tarquinio.

Esperto di politica interna e internazionale, nel febbraio del 1994, dopo diversi esperienze in importanti testate giornalistiche, inizia a lavorare per il quotidiano di ispirazione cattolica Avvenire, dapprima come capo redattore centrale aggiunto nella redazione centrale a Milano e in seguito come capo della redazione romana. Nell’autunno del 2009 viene nominato direttore. Dal 2011 al 2016, è stato consultore del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. È commendatore al merito della Repubblica Italiana.

Con la direzione di Tarquinio, Avvenire accentua l’attenzione ai temi della lotta alla diseguaglianze, per la giustizia e la sostenibilità economica e ambientale aprendo le sue pagine alle proposte e alle esperienze della “economia civile”, vera alternativa ai fallimenti del comunismo e del capitalismo finanziario. Il giornale si conferma così voce “fuori dal coro”, con effetti positivi sulla diffusione tanto che tra la fine del 2017 e i primi mesi del 2018 arriva a collocarsi stabilmente tra i primi cinque quotidiani generalisti italiani. Chiaro è anche l’impegno informativo sui temi caldi della difesa” integrale” della vita umana: dall’eutanasia e dal suicidio assistito alla gravidanza surrogata, dall’aborto e dalla selezione genetica alla “vita migrante”, preda di trafficanti di esseri umani e di speculazioni politiche.

Continua anche le con la sensibilizzazione su: persecuzioni nel mondo ai danni dei cristiani e delle altre minoranze religiose; liberazione di prigionieri politici e religiosi come Asia Bibi; pedofilia e sfruttamento sessuale delle persone; difesa delle istituzioni non profit cattoliche e laiche che beneficiano di esenzioni fiscali per attività di rilevanza sociale; traffico di rifiuti pericolosi e roghi tossici. Specialmente ampio e deciso è l’impegno di cronaca e di documentazione sul gioco d’azzardo, sulle sue gravi conseguenze sociali, sulle interazioni criminali e sulle dipendenze compulsive che genera.

Quello con lui sarà un grande dialogo a 360° sulla vita della Chiesa e sulla realtà contemporanea.

Continua la possibilità di pranzare e cenare in compagnia e di visitare le quattro mostre, interamente realizzate in occasione dell’evento:

PIÙ VIVI, PIÙ UMANI. Giovani Santi: un percorso i giovani santi che, con la loro stessa vita, mostrano “il volto più bello non solo della Chiesa ma della stessa umanità” (Papa Francesco, Gaudete et exsultate).

“DOV’È TUO FRATELLO?”. Il dramma dell’immigrazione alla porta della nostra coscienza: una mostra che documento il drammatico, spesso tragico, fenomeno dell’emigrazione verso l’Europa Occidentale di intere popolazioni dell’Africa Sub-Sahariana, dell’Africa del Nord, del Medio Oriente in fuga dalle guerre, dalle persecuzioni religiose, dalla fame.

SENTE PROFONDAMENTE, SENTE CON TENEREZZA. In cammino con Van Gogh: la mostra, attraverso la proposta e l’incontro con alcuni suoi scritti e capolavori, cerca di restituire l’immagine di un uomo che ha vissuto intensamente tutta la condizione umana.

CANTATE UN CANTO NUOVO. Mostra sull’origine e la storia del canto e della musica: La mostra si prefigge di descrivere la storia del canto, dalle origini ai giorni nostri e, con l’ausilio di brani di vario genere musicale e di testimonianze e citazioni di uomini illustri, è volta a sottolineare l’universalità del linguaggio del canto e della musica usato in tutto il mondo per esprimere l’uomo, il suo cuore, il suo io, senza limiti sociali, di spazio, di tempo, di razza o sesso.

