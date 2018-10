GROTTAMMARE – Il Comune di Grottammare ha emesso un avviso d’asta per l’alienazione di apparecchiature multifunzione.

Si tratta di 3 fotocopiatrici/stampanti, di cui 2 a colori e 1 in bianco/nero, non più in uso dagli uffici, ma funzionanti. Le apparecchiature si trovano nella sede municipale di via Marconi e possono essere visionate nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12. Le offerte devono essere presentate entro le ore 13 del 16 novembre.

Il valore a base di asta è di 400 € per ognuna delle due multifunzione a colori e di 200 € per quella b/n.

Le apparecchiature saranno cedute nelle condizioni in cui si trovano e possono essere prive di toner o dotate di toner non originale. Gli interessati possono reperire le relative informazioni tecniche direttamente in internet ricercando i seguenti parametri di marca e modello “Ineo” , mod. 224, 280 e 255id, Le attrezzature sono prive di garanzia e l’ente non si assume nessuna responsabilità per eventuali problemi tecnici che l’acquirente dovesse riscontrate successivamente al ritiro.

La presentazione delle offerte va fatta in bollo, seguendo la procedura stabilita nell’avviso e utilizzando i moduli predisposti dagli uffici comunali. E’ possibile presentare domanda di acquisto per una o più macchine, distinguendo l’offerta per ciascun articolo.

I contenuti dell’avviso e i modelli di domanda sono scaricabili anche dalla pagina principale del sito del comune di Grottammare.

L’apertura delle buste avverrà il giorno 19 novembre alle ore 10, a cura della responsabile dell’area Gestione Risorse, dott.ssa Mariella Massetti. L’aggiudicazione verrà disposta a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economica più vantaggiosa per l’Amministrazione e potrà avvenire anche nel caso di una sola offerta pervenuta, purché il prezzo offerto sia superiore a quello a base d’asta. In caso di parità di offerta, i concorrenti saranno invitati a presentare un’ulteriore proposta in aumento, secondo le modalità già descritte.

Informazioni: 0735.739221–finanziario@comune.grottammare.ap.it – www.comune.grottammare.ap.it.

