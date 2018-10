SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con la storia “Quando il mare è una favola” e la puntata dedicata alla “Festa di Halloween con Topo Gigio e Topo Tip”del 31 ottobre scorso , si è concluso il ricco calendario di iniziative di animazione “Ottobre mese dei nonni” presso il Centro Sociale “Primavera” di via Piemonte.

Nell’occasione l’assessore alle politiche sociali Emanuela Carboni, a nome dell’Amministrazione comunale, ha consegnato in dono ai bimbi presenti durante l’animazione “Quando il mare è una favola” una piccola pubblicazione sulla stessa storia animata, così tanto gradita da grandi e piccini per essere stata in grado di regalare piacere per gli occhi e per le orecchie e soprattutto capace di scaldare il cuore.

Il riuscitissimo spettacolo, tra proiezioni di grandi e bellissime immagini, accompagnate dalla voce narrante di una bambina prima e di un’attrice poi e teatrino delle ombre, con il coinvolgimento dei bambini stessi, è stato ideato e realizzato dall’associazione “La Gatta-Editore” di San Benedetto del Tronto.

Si ricorda che martedì 13 novembre alle ore 16,30, sempre presso il centro sociale “Primavera” di v. Piemonte, è previsto il prossimo appuntamento del ciclo di “Favole a merenda dai nonni” con la lettura della storia “Amelia vuole un cane” e laboratorio di pet terapy.

La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è rivolta alla coppia bambino (3-6 anni di età) e adulto accompagnatore con prenotazione telefonica al n. 0735-794576-Ufficio Infanzia e adolescenza-Settore Politiche Sociali del Comune.

