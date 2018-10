SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dal 12 novembre per tre settimane alcuni alunni selezionati dell’Ipsia “Guastaferro” di San Benedetto del Tronto, vivranno un’esperienza full immersion nella Frigo Tecnica Internazionale: una settimana di lezioni teoriche con i tecnici senior dell’azienda ripana e due settimane fianco a fianco con manutentori e frigoristi esperti. Per illustrare il percorso di alternanza “Cold Snap”, co-progettato da docenti e azienda, si è svolto il 29 ottobre nell’aula magna dell’IPSIA, un incontro molto partecipato tra gli alunni degli indirizzi meccanica ed elettronica, il presidente della Frigo Tecnica Internazionale, Giovanni Lucci e due dei suoi ingegneri.

Il percorso è nato dalla sinergia tra l’IPSIA “Guastaferro” e l’azienda, con l’obiettivo di formare giovani tecnici per un lavoro che richiede competenza e precisione: i primi che si diplomeranno avranno ottime possibilità di essere inseriti nell’organico della Frigo Tecnica e di avviarsi ad un percorso di crescita professionale di sicuro interesse.

Nel corso dell’incontro, Giovanni Lucci ha ricordato la nascita della sua azienda nel 1974, una azienda dove “ogni lavoratore non è mai stato un numero ma una persona”. E’ probabilmente in questa filosofia che risiede il successo della Frigo Tecnica, che oggi conta 70 dipendenti, una particolare attenzione al tema del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, con un volume di affari in costante crescita.

