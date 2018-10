Nei guai 22enne. Non voleva scendere dalla locomotiva e ha cominciato a minacciare capotreno intimorendo anche gli utenti a bordo in quel momento

GIULIANOVA – Nella mattinata di ieri, 30 ottobre, intervento degli Agenti della Polfer di Giulianova sul treno partito alle 9 da Teramo, diretto alla cittadina balneare, poiché era stato segnalato dal Capotreno un viaggiatore privo di biglietto che rifiutava di pagare e di scendere dal treno alla prima stazione utile, con comportamento anche minaccioso nei confronti dell’ufficiale e creando timori nei viaggiatori presenti.

Gli agenti della Polfer lo hanno atteso e subito bloccato all’arrivo alla stazione ferroviaria di Giulianova: ventiduenne cittadino nigeriano, in Italia senza fissa dimora e privo di documenti d’identità, ha da subito reagito violentemente, colpendo i poliziotti per cercare di divincolarsi e fuggire.

Con non poca fatica è stato immobilizzato e, conseguentemente, tratto in arresto per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Stamani, 31 ottobre, la convalida dell’arresto.

