SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A causa del forte maltempo e del vento delle ultime ore, conseguenze vi sarebbero anche sull’ex stadio Ballarin.

Calcinacci sono caduti dalla vecchia struttura, dai distinti lato mare, sulla strada, nel pomeriggio del 30 ottobre.

La circolazione, da San Benedetto a Grottammare, era stata temporaneamente chiusa per i sopralluoghi dei pompieri e Polizia Municipale.

Poco fa la riapertura. Verrà transennata la parte dove i calcinacci sono pericolanti.

Vigili del Fuoco al lavoro per la messa in sicurezza. In arrivo gli operai del Comune per le transenne.

