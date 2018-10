SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mercoledì di Coppa Italia per la Samb che si recherà a Teramo per la sfida valevole per i sedicesimi di finale. Un impegno che servirà a mister Roselli per valutare alcuni giovani ma anche per giocarsi uno spicchio di gloria: quello dato sia da una eventuale vittoria della Coppa ma anche perché il primo posto nella competizione garantisce l’accesso ai play off (da non dimenticare che anche un eventuale secondo posto potrebbe essere valido se la squadra vincitrice dovesse essere già nel novero delle finaliste play off).

Senza dimenticare, ovviamente, che proprio domenica al Riviera delle Palme arriverà la capolista Pordenone, tra l’altro desiderosa di riscatto dopo aver perso in casa contro la sorpresissima Fermana, seconda in classifica.

