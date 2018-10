La partecipazione è aperta a uomini e donne di età compresa tra i 16 e i 58 anni e non ci saranno costi per coloro che decideranno di iscriversi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un secondo può rappresentare un momento impercettibile o lunghissimo per ognuno di noi e imparare a contarli con la giusta precisione potrebbe diventare un hobby redditizio.

L’associazione sportiva Cronometristi Piceni organizza corsi gratuiti per diventare cronometristi di eventi che partiranno il 15 novembre e si terranno presso la sede dell’Associazione sita in Ascoli Piceno via A. Ceci, 7 presso sede Coni. La partecipazione è aperta a uomini e donne di età compresa tra i 16 e i 58 anni e non ci saranno costi per coloro che decideranno di iscriversi, inviando un messaggio di posta elettronica a crono.ascoli@ficr.it oppure a domenico.pellegrino@ficr.it o contattando il numero telefonico: 366 4555 461.

I Cronometristi Piceni, oltre a essere presenti a tutte le principali manifestazioni sportive del nostro territorio, sono anche chiamati a registrare i tempi dei cavalieri partecipanti alla Quintana di Ascoli.

