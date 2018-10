Grazie a questa occasione, gli studenti e il prof Franco Tufoni hanno avuto l’opportunità di confrontarsi per tre giorni con altre realtà simili

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Interesse per il “DATA LOGGER BAROMETRICO” dell’IPSIA “A. Guastaferro” alla VI edizione del Maker Faire di Roma, la più importante fiera europea dell’innovazione tecnologica, conclusa il 14 ottobre scorso.

Il progetto realizzato dagli allievi dell’indirizzo elettronica, Emanuele Sardi e Omar Lallouhmi, è stato uno dei prescelti tra 270 presentati dalle scuole. Dal punto di vista tecnico, il “Data Logger Barometrico” è un sistema elettronico che tramite un’APP controlla i parametri fondamentali di un ambiente esterno (serra) mediante cellulare, con l’applicazione della tecnologia Arduino.

Grazie a questa occasione, gli studenti e il prof Franco Tufoni hanno avuto l’opportunità di confrontarsi per tre giorni con altre realtà simili così come con appassionati e creativi della tecnologia, espositori del Maker Faire. Anche il frigorifero interattivo con applicazione IoT (Internet of Things), capace di controllare la presenza/assenza degli alimenti, ha suscitato grande curiosità.

Presso lo stand dell’IPSIA si sono soffermati Massimo Banzi, co-fondatore del software open source Arduino, la giuria del Maker Faire e i giornalisti della rivista mensile “Elettronica In” che riserverà una recensione all’Istituto sanbenedettese nel suo prossimo numero. Molto interessante anche la proposta dei responsabili di Arduino che hanno chiesto all’IPSIA di collaborare con l’azienda e divenire un team test per i loro prodotti.

L’IPSIA con i suoi prototipi e le sue idee innovative è decisamente pronta per entrare a pieno titolo nell’industria 4.0: grande soddisfazione per studenti e insegnanti, attori di una manifestazione di respiro.

