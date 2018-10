ISERNIA 58: Sabetta, Porfidia 3, Torreborre 19, Di Nezza, Caruso NE, Melchiorre NE, Cardinale 4, Scozzaro 11, Adins 21. All.Incollingo

SAMBENEDETTESE 68: Roncarolo 4, Ortenzi 15, Quercia, Carancini, Bugionovo 13, Murtagh 20, Cesana 3, Pebole 9, Quinzi, Correia. All.Aniello

Note: Parziali: 13/13 27/31 48/51 58/68

Tiri da 2: Isernia 19/33 Samb 21/41

Tiri da 3: Isernia 4/27 Samb 6/31

Tiri Liberi: Isernia 8/9 Samb 8/14

Falli: Isernia 16, Samb 12

Arbitri: Giambuzzi e Di Tommaso

La Sambenedettese Basket espugna Isernia e torna con 2 punti importantissimi dalla lunga trasferta molisana. Il match è stato intenso e combattuto su ogni palla con i rossoblù di Coach Daniele Aniello quasi sempre in vantaggio. Dopo un inizio contratto da parte di entrambe le formazioni, la Samb conduceva nel secondo periodo riuscendo ad andare al riposo sul 27/31. Nel terzo quarto si sono sbloccati gli attacchi con la Sambenedettese Basket sempre brava a tenere la testa avanti. Nell’ultimo periodo l’allungo decisivo degli ospiti che congelavano il match conquistando una fondamentale vittoria.

Queste sono state le parole di Coach Aniello nel post-gara: “E’ stata una partita difficile ma allo stesso tempo importantissima per noi. Abbiamo affrontato una squadra che ha un ottimo quintetto e due stranieri di primo livello. Non abbiamo mai fatto canestro da fuori pur trovando parecchie soluzioni aperte ma siamo stati bravi a seguire il piano partita in difesa e crederci. Ora ci rimettiamo al lavoro a testa bassa per quello che è un altro spareggio contro il Perugia Basket”.

