SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Entrambe sconfitte al quinto set le nostre squadre di Serie D dopo partite tirate in cui le squadre ospiti hanno saputo avere la meglio.

Per cavalleria, iniziamo dalle ragazze che si sono arrese alle garibaldine grottammaresi della Satel in un derby ricco d’emozioni e carico di botte e risposte tra due squadre che hanno ben figurato in questo inizio di stagione. La sintesi perfetta si è vista nel primo set con le ospiti capaci di partire in sordina per poi recuperare e arrivare oltre il 25esimo punto. Le ragazze di Ciabattoni non si sono fatte intimidire e hanno chiuso la prima frazione con il punteggio di 27-25.

Nel secondo set la Satel ha reagito, vincendolo per 25-21 per poi subire la reazione veemente della Happy Car, vincenti nella terza frazione con sette punti di scarto (25-18). Tra la fine del quarto e l’inizio del quinto si è decisa la partita con la Satel capace di difendersi dall’assalto delle padroni di casa nella quarta frazione, vincendola per 25-20 e con un dirompente 7-0 ad inizio tie break, per le ospiti di Pasqualini non è rimasto che gestire il vantaggio e vincere la partita.

Dopo essere stata in vantaggio per 2 set a 1, la Happy Car Maschile si è dovuta arrendere alla rimonta della FEA Telusiano Monte San Giusto. Ospiti in vantaggio nel primo set, reazione rossoblu nel secondo e terzo, pareggio Sangiustese nel quarto e un combattuto quinto set ha portato alla sconfitta dei rossoblu, che comunque ottengono il primo punto della stagione e avranno modo di migliorarsi.

Per quanto riguarda le altre partite della settimana, esordio vincente domenica mattina dell’Under 14 femminile squadra A con le vittorie contro Cento Volley e il doppio successo ai danni della Emmont. Sconfitta per la squadra B battuta da Libero Volley e Comunanza.

Brutte notizie anche dall’Under 14 maschile che nulla ha potuto contro lo strapotere della Lube Civitanova e di Ascoli.

Infine, sconfitta per 3 a 0 della Prima Divisione Femminile ad Ascoli contro l’ASD Pallavolo 1986. Solo 40 punti ottenute dalle rossoblu in una gara senza storie.

