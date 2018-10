SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I consiglieri comunali Piceni eletti con il Movimento 5 Stelle dopodomani (31 ottobre) potranno recarsi alle urne e votare per il prossimo presidente della Provincia. Lo ha deliberato questa sera un’assemblea fra gli attivisti del territorio.

Ricordiamo infatti che giovedì un post apparso sul blog nazionale dei 5 stelle (“noi non partecipiamo alle Provinciali” c’era scritto) aveva aperto una discussione interna al Movimento: votiamo oppure no? Si sono chiesti i consiglieri per diversi giorni. Fino a stasera, quando un summit convocato appositamente ha deciso di lasciare la libertà di scelta a ciascuno di loro. Passa allora la linea della non compressione del diritto di voto e dunque mercoledì i pentastellati potranno scegliere uno fra Fabiani (Pd) è Piunti (FI) per la successione a Paolo D’Erasmo.

